स्कैमर्स का नया ठिकाना अब WhatsApp बन गया है। अब स्कैमर्स नॉर्मल कॉल की जगह व्हाट्सऐप कॉल करके लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ समय से व्हाट्सऐप पर आने वाली स्कैम कॉल्स का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है। खास बात यह है कि यह स्पैम कॉल नॉर्मल नंबर से नहीं बल्कि इंटरनेशनल नंबर से आती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। अगर आप भी ऐसे ही इंटरनेशनल नंबर से आ रही व्हाट्सऐप कॉल से परेशान है, तो सबसे पहले उन नंबर्स को ब्लॉक कर उन्हें रिपोर्ट करें। इसके अलावा, अब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप भी यूजर्स के लिए इन कॉल्स से बचने के लिए नए फीचर्स ला रही है।

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि WhatsApp beta for iOS 23.10.0.70 अपडेट में यूजर्स को नए फीचर्स मिले हैं। इन फीचर्स में एक फीचर 'Silence unknown callers' भी शामिल है। जैसे कि नाम से समझ आता है कि यह नया फीचर यूजर्स को अज्ञात नंबर से आ रही व्हाट्सऐप कॉल को साइलेंट करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसे में अगर आप किसी मीटिंग में हैं या कोई जरूरी काम करे रहे हैं, तो ऐसी अज्ञात कॉल आपको परेशान नहीं करेगी और बाद में आप नंबर देखकर उन्हें रिपोर्ट व ब्लॉक कर सकते हैं। इससे पहले यह फीचर एंड्रॉइड बीटा यूजर्स को भी मिल चुका है।

रिपोर्ट की मानें, तो 'Silence unknown callers' फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को व्हाट्सऐप सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां उन्हें Calls का ऑप्शन दिखेगी। कॉल्स में यूजर 'Silence unknown callers' का टॉगल ऑन कर इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही यह फीचर फोन में एक्टिव हो जाएगा, वैसे ही यह आपको स्पैम कॉल्स से निजात दिलाने में मदद करेगा।

इंटरनेशनल नंबर से आ रही कॉल तो सकती है खतरे की घंटी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें पिछले कुछ समय WhatsApp पर स्कैम कॉल्स आ रही हैं। खास बात यह है कि यह स्पैम कॉल उन्हें ऐसे-वैसे नंबर्स से नहीं बल्कि इंटरनेशनल नंबर्स से आ रही हैं। यह कॉल्स उन्हें +84 (code for Vietnam), +62 (country code for Indonesia) और +223 (code for Mali) जैसे इंटरनेशनल नंबर्स से आ रही हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह कॉल्स उन देशों से आ रही है या फिर स्कैमर्स इन फेक नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने भी यूजर्स को इस तरह की इंटरनेशनल व्हाट्सऐप कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा, अब व्हाट्सऐप ने ऐसे फीचर्स पेश किए हैं।