Published By: Manisha | Published: Feb 22, 2026, 10:34 AM (IST)
WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही यूजर्स की एक बड़ी परेशानी दूर होने वाली है। जल्द ही इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा नया फीचर दस्तक देने वाला है, जो कि यूजर्स को मैसेज शेड्यूल करने की सुविधा देगा। जी हां, इन नए फीचर के आने के बाद यूजर्स को जरूरी मैसेज भेजने के लिए तय समय का इंतजार नहीं करना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपने दोस्त को जन्मदिन विश करने के लिए 12 बजे तक जागते हैं, तो व्हाट्सऐप का यह फीचर आपकी मदद करेगा। आप ठीक 12 बजे के लिए बर्थडे विश मैसेज को शेड्यूल कर सकेंगे। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp ने यूजर्स के लिए पेश किया कमाल का फीचर, अब नए ग्रुप मेंबर भी पढ़ सकेंगे पुराने मैसेज
Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp beta for iOS 26.7.10.72 अपडेट में नए Schedule messages की जानकारी सामने आई है। इस फीचर के जरिए यूजर्स चैट में मैसेज को शेड्यूल कर सकेंगे। रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही यह फीचर iOS यूजर्स के लिए पेश किया जा सकता है। और पढें: WhatsApp पर आ रहा नया Password फीचर! अकाउंट सिक्योरिटी होगी पहले से ज्यादा बेहतर
📝 WhatsApp beta for iOS 26.7.10.72: what’s new? और पढें: बिना नंबर सेव किए WhatsApp पर भेजे मैसेज, जानें कैसे
WhatsApp is working on a feature that allows users to schedule messages in their chats, and it will be available in a future update!https://t.co/JbzNXUEAlt pic.twitter.com/NFDUmCpd4y
— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 21, 2026
रिपोर्ट में इस फीचर का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि WhatsApp नए Scheduled message फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके जरिए यूजर्स मैसेज को शेड्यूल कर सकेंगे। इस फीचर के तहत यूजर्स को मैसेज टाइप करना होगा और सेंड बटन दबाने के बजाय उन्हें टाइम सेट करके मैसेज को शेड्यूल करने की सुव्धा भी मिलेगी। यह फीचर तय समय पर मैसेज को सामने वाले को भेज देगा।
स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि इसके लिए यूजर्स को एक अलग डेडिकेटेड Scheduled message का टैब देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी उन मैसेज की लिस्ट देख सकेंगे जो कि आपने शेड्यूल किए हैं। इस फीचर के जरिए आप रिमांडर्स, बधाई मैसेज व जरूरी अपडेट्स को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया उदाहरण के तौर पर यदि आपको अपने किसी दोस्त को बर्थडे या फिर एनिवर्सरी विश करना हो, तो आप इस फीचर की मदद से उनके लिए मैसेज को पहले ही शेड्यूल कर सकेंगे। फिलहाल, यह फीचर डेवलपिंग फेज में है। हालांकि, इसे रोलआउट होने में थोड़ा समय लग सकता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information