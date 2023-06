लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगातार नए फीचर्स लाने पर काम कर रहा है। पिछले काफी समय से Meta के स्वामित्व वाले ऐप का फीचर Video Messages खबरों में था। अब इसे नए अपडेट के साथ जारी कर दिया गया है। हालांकि, फिलहाल यह फीचर केवल कुछ चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। इसकी मदद से अब व्हाट्सऐप यूजर्स वॉयस मैसेज के साथ-साथ वीडियो मैसेज भी भेज पाएंगे। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - अब लैपटॉप और डेस्कटॉप पर भी एडिट कर पाएंगे WhatsApp मैसेज, आ गया नया फीचर

WhatsApp Video Messages

WhatsApp के अपकमिंग फीचर पर अपनी नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी Video Messages फीचर रोल आउट कर रही है। रिपोर्ट की मानें तो Testflight पर मौजूद WhatsApp beta for iOS 23.12.0.71 update और गूगल प्ले स्टोर पर आए WhatsApp beta for Android 2.23.13.4 अपडेट को इंस्टॉल करने वाले कुछ लकी बीटा यूजर्स के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड करने की सुविधा रोल आउट की जा रही है।

भेज पाएंगे इतना बड़ा वीडियो मैसेज

पहले आई रिपोर्ट में बताया गया था कि यह फीचर डेवलपमेंट फेज में था। इसकी मदद से यूजर्स 60 सेकेंड तक का शॉर्ट वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज पाएंगे। यह नया फीचर व्हाट्सऐप कन्वर्जेशन को और भी मजेदार बनाएगा।

अब मिल रहा यह नया ऑप्शन

रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी दिया गया है। इसमें मैसेज बार के राइट साइड में एक वीडियो बटन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करते ही वीडियो मैसेज रिकॉर्ड हो जाएगा। जब आप कोई वीडियो मैसेज भेजते या रिसीव करते हैं और आप ऑडियो सुनना चाहते हैं, तो आपको वीडियो पर एक बार टैप करके उसे बड़ा करना होगा, जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। इस फीचर का यूज करने के लिए मैसेज भेजने और रिसीव करने वाले दोनों यूजर्स को व्हाट्सऐप अपडेट करना होगा।

ध्यान रखें कि फिलहाल, वीडियो मैसेज फीचर iOS और एंड्रॉयड के लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कुछ ही बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा है। इसे आगे आने वाले समय में सभी के लिए लाया जाएगा।

विंडोज के लिए आया यह फीचर

व्हाट्सऐप और भी कई फीचर पर काम कर रहा है। कंपनी ने लैपटॉप और डेस्कटॉप पर मैसेज एडिट करने की सुविधा कुछ बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट कर दी है। Microsoft Store पर उपलब्ध लेटेस्ट अपडेट से पता चला है कि कंपनी ने लंबे इंतजार के बाद Edit Message फीचर को रोल आउट कर दिया है। यह भी भविष्य में सभी यूजर्स के लिए आएगा।