WhatsApp एंड्रॉयड यूजर्स को ऐप में बदला हुआ यूजर इंटरफेस मिल रहा है। लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Bottom Navigate Bar रोल आउट कर रहा है। पिछले काफी समय से कंपनी इस पर काम कर रही थी। अब आखिरकार फीचर को रोल आउट किया जा रहा है। हालांकि, अभी Meta के स्वामित्व वाला यह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप केवल कुछ ही बीटा यूजर्स के लिए ट्विक इंटरफेस रोल आउट कर रहा है। अब एंड्रॉयड यूजर्स को ऐप में नीचे की तरफ Chat, Communities, Status और Call का ऑप्शन मिल रहा है। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं।

WhatsApp Bottom Navigation Bar

व्हाट्सऐप के अपकमिंग फीचर्स पर अपनी नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में नए इंटरफेस की जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, Google Play Store पर उपलब्ध Android 2.23.10.6 update के लिए WhatsApp beta इंस्टॉल करने वाले कुछ लकी बीटा यूजर्स के लिए नया इंटरफेस रोल आउट हो रहा है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Android 2.23.8.4 update के लिए आए लेटेस्ट WhatsApp beta से पता चला था कि कंपनी नए इंटरफेस पर काम कर रही है। वह अभी डेवलपमेट फेज में है।

अब यूजर्स को मिलेंगे ये ऑप्शन

WABetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी दिया गया है। इसमें ऐप में नीचे की तरफ एक नेविगेशन बार दिया गया है, जो यूजर्स को चैट, कॉल, कम्युनिटीज और स्टेटस के बीच स्विच करने को आसान बना रहा है।

पिछले काफी समय से कई WhatsApp यूजर्स एक नए यूजर इंटरफेस की मांग कर रहे था। अब उनको भी iOS ऐप की तरह ही यूजर इंटरफेस मिल रहा है। व्हाट्सऐप द्वारा दिए जाने वाले Bottom Navigation Bar से समझ आ रहा है कि कंपनी ने लिए यूजर्स का फीडबैक कितना जरूरी है।

अगर अभी आपके लिए यह व्हाट्सऐप फीचर उपलब्ध नहीं है तो परेशान न हों। अभी कंपनी ने इसे कुछ ही लोगों के लिए रोल आउट किया है। आगे आने वाले समय में इसे सभी यूजर्स के लिए जाएगा।

ऐप के लिए आए कई नए फीचर्स

हाल में एक नया अपडेट आया है। इससे यूजर्स को एक नया फीचर मिल रहा है। WhatsApp ने लेटेस्ट अपडेट के जरिए चैट को पहले से बेहतर बनाने के लिए कुछ नए फीचर रोलआउट किए हैं। इससे पहले यह सभी फीचर्स बीटा टेस्टिंग फेज में थे। अब फाइनली इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने नए अपडेट के साथ इन फीचर्स को सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया है।

इन नए फीचर्स में पोल से जुए 3 नए फीचर्स रोलआउट किए गए हैं, जिनमें Create single-vote polls, Search for polls in your chats व Stay updated on poll results शामिल है। इसके अलावा, Forwarding with Captions और Sharing Documents with Captions फीचर भी रोलआउट कर दिए गए हैं।