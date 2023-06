WhatsApp ने पिछले कुछ दिनों में बीटा प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन शेयरिंग समेत कई फीचर रिलीज किए हैं। इस कड़ी में अब कंपनी ने विंडोज बीटा यूजर्स के लिए नया फीचर रोलआउट किया है, जिसका नाम इन-ऐप चैट सपोर्ट है। इस अपकमिंग फीचर की मदद से यूजर्स ऐप में ही कंपनी से सीधा कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। Also Read - WhatsApp में आने वाले हैं कई धामकेदार फीचर्स, इन यूजर्स के लिए हुए रोल आउट

WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि व्हाट्सऐप ने इन-ऐप चैट सपोर्ट फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है और इसे विंडोज बीटा यूजर्स के लिए जारी कर दिया है। यूजर इस फीचर के जरिए व्हाट्सऐप सपोर्ट से किसी भी चीज को लेकर सवाल पूछ सकेंगे और उन्हें ऐप में ही उत्तर मिल जाएगा।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इन-ऐप चैट सपोर्ट फीचर यूजर्स को ऐप में कॉन्टैक्ट अस के नाम से मिलेगा। यूजर्स को इस फीचर का उपयोग करने के लिए लेटेस्ट बीटा अपडेट को डाउनलोड करना होगा। बता दें कि इस सुविधा को सबसे पहले एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स के लिए पेश किया गया था।

WhatsApp is releasing an in-app chat support feature on Windows beta!

In the past few weeks, WhatsApp introduced the option to receive technical support assistance through a WhatsApp chat, and it’s available to everyone on the latest version of the app.https://t.co/Nv6uM2kQJR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 19, 2023