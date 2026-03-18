comscore
ENG
  • Home
  • Apps
  • Whatsapp Noise Cancellation For Voice And Video Calling May Launch Soon

WhatsApp Voice और Video कॉल में आ रहा नया Noise Cancellation, कॉलिंग एक्सपीरियंस होगा शानदार!

WhatsApp पर जल्द आ सकता है नया Noise Cancellation सपोर्ट। व्हाट्सऐप वॉइस और वीडियो कॉल एक्सपीरियंस होगा पहले से बेहतर। यहां जानें सभी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Mar 18, 2026, 01:16 PM (IST)

whatsapp (4)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

WhatsApp पर आए दिन नए-नए फीचर्स रोलआउट होते रहते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही नए फीचर के जरिए व्हाट्सऐप कॉलिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाएगा। लीक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सऐप कॉलिंग के दौरान जल्द ही यूजर्स को नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट मिलने वाला है। इस सपोर्ट के जरिए आप आउटडोर में व्हाट्सऐप कॉल के दौरान बिना बाहरी शोर की रूकावट के एन्हैंस ऑडियो व वीडियो कॉल को इन्जॉय कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: क्या आपकी WhatsApp चैट सुरक्षित है? ये 5 फीचर्स तुरंत चेक करें

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp beta for Android 2.26.11.8 अपडेट के जरिए नए व्हाट्सऐप फीचर की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट की मानें, तो WhatsApp Call के दौरान जल्द ही यूजर्स को Noise Cancellation सपोर्ट मिलने वाला है। इस सपोर्ट के साथ आप आउटडोर में भी शानदार वॉइस और वीडियो व्हाट्सऐप कॉल का आनंद ले सकेंगे। यह व्हाट्सऐप का नया बिल्ट-इन फीचर होगा। news और पढें: WhatsApp ला रहा नया Guest Chats फीचर, व्हाट्सऐप अकाउंट न होने पर भी होगी चैटिंग


रिपोर्ट में इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि अपडेट के बाद यूजर्स को टॉप पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कई ऑप्शन मिलने वाले हैं, जिसमें Raise Hand, Share Screen व Noise Cancellation का ऑप्शन मिलेगा। यह ऑडियो प्रोडक्ट्स में मिलने वाले नॉइस कैंसिलेशन फीचर की तरह ही काम करता है।

बाहरी शोर होगा फिल्टर

जैसे ही आप इस फीचर को व्हाट्सऐप कॉल के दौरान इनेबल कर देंगे, जैसे ही आपकी व्हाट्सऐप कॉल के दौरान पीछे आने वाली आवाजें फिल्टर हो जाएगी। नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो यह टेक्नोलॉजी कॉल के दौरान बैकग्राउंड में आने वाले शोर को दबाकर साफ कॉलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, जिसमें ट्रैफिक, हवा व आसपास के लोगों की बातचीत का शोर आदि शामिल होता है। फिलहाल, व्हाट्सऐप का यह फीचर डेवलपमिंग स्टेज में है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

WhatsApp कॉल में कब आएगा Noise Cancellation सपोर्ट?

WhatsApp का वॉइस और वीडियो कॉल सपोर्ट फीचर फिलहाल डेवलपमिंग स्टेज में है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।

WhatsApp कॉल में Noise Cancellation सपोर्ट से क्या होगा?

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

WhatsApp कॉल में Noise Cancellation सपोर्ट पेश करने के बाद बाहरी शोर के दौरान भी आप एन्हैंस कॉलिंग एक्सपीरियंस अनुभव कर सकेंगे, जिसमें यह फीचर बाहरी शोर को फिल्टर करके आप क्लियर वॉइस पहुंचाएगा।