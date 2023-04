WhatsApp का Newsletter टूल पिछले काफी समय से खबरों में बना हुआ है। इस नए न्यूजलेटर फीचर की मदद से आप लेटेस्ट जानकारियां व अपडेट्स अन्य यूजर्स के साथ शेयर सकेंगे। इसके साथ ही आप यह सिलेक्ट कर पाएंगे कि आप किसे यह अपडेट्स देना चाहते हैं। कुछ समय पहले इस फीचर की पहली झलक भी देखने को मिली थी। वहीं, अब लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि व्हाट्सऐप का यह न्यूजलेटर फीचर अब नए नाम के साथ दस्तक दे सकता है। इस टूल को अब कंपनी ‘Channels’ नाम के साथ पेश कर सकती है। आइए जानते हैं डिटेल्स। Also Read - WhatsApp चैट पर लगा पाएंगे लॉक, ऐप में सबसे ऊपर मिलेगा Locked Chats का सेक्शन

WhatsApp Channels Tool

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि WhatsApp Newsletter टूल का नाम बदला जा सकता है। अब इसे 'Channels' नाम से पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि WhatsApp beta for Android 2.23.8.6 अपडेट के जरिए 'Channels' फीचर की जानकारी मिली है। यह नया चैनल टूल व्हाट्सऐप के Status टैब में एक अलग सेक्शन में दिया जाएगा।

स्क्रीनशॉट

रिपोर्ट में इस चैनल्स फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि Channels टूल स्टेटस के नीचे मौजूद है। साथ ही लिखा है 'Introducing Channels- Stay Updated on topics that matter to you. The channels You follow will appear here.'

इतना ही नहीं स्क्रीनशॉट में यह भी देखा जा सकता है कि नए टूल के आने के बाद स्टेटस टैब का डिजाइन भी पहले से अलग हो जाने वाला है। अब तक स्टेटस टैब में यूजर्स के स्टेटस वर्टिकली दिखते थे, लेकिन नए चैनल्स टैब के एड होने के बाद स्टेट्स Instagram की Stories फीचर की तरह हॉरिजॉन्टी देखने को मिलेंगे।

व्हाट्सऐप चैनल पूरी तरह से प्राइवेट टूल होगा। चैनल को जॉइन करने वाले यूजर्स के फोन नंबर और यूजर जानकारी पूरी तरह से हाइड होंगी। हालांकि, इसके तहत मिले मैसेज end-to-end encrypted नहीं होंगे।

न्यूजलेटर से जुड़ी जानकारियां इससे पहले लीक्स में सामने आ चुकी है। पुरानी लीक की मानें, तो न्यूजलेटर फीचर की मदद से आप जानकारियां व अपडेट्स अन्य यूजर्स के साथ शेयर सकेंगे। इसके साथ ही आप यह सिलेक्ट कर पाएंगे कि आप किसे सुनना चाहते हैं और अपनी पसंद के ब्रॉडकास्ट को फॉलो कर पाएंगे। इसके बाद जानकारी मिली थी कि यह नया न्यूजलेटर फीचर व्हाट्सऐप के स्टेटस बार में नजर आएगा। इसके लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अपने स्टेटस बार को रिडिजाइन भी करेगा। लेटेस्ट लीक में रिडिजाइन स्टेटस बार भी देखा जा सकता है।