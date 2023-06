WhatsApp में जल्द बदलेगा कीबोर्ड, चैटिंग करने में आएगा बहुत मजा

व्हाट्सऐप (WhatsApp) पिछले कई महीनों से अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर पर काम कर रहा है। इनमें स्टेटस आर्काइव, स्क्रीन शेयरिंग और पासवर्ड रिमाइंडर जैसे फीचर शामिल हैं। अब मैसेजिंग ऐप चैटिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कीबोर्ड को दोबारा डिजाइन करने की योजना बना रहा है। यह जानकारी अपकमिंग व्हाट्सऐप फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है। Also Read - WhatsApp ने रोल आउट किया नया Updates Tab, मिल रहा प्राइवेसी सेटिंग का ऑप्शन

वेबबीटाइंफो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सऐप कीबोर्ड के इंटरफेस को सरल बनाना चाहता है, इसलिए ऐप ने जीआईएफ, इमोजी और स्टिकर सेक्शन को कीबोर्ड के ऊपर जोड़ा है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि कंपनी का मानना है कि इससे यूजर चैटिंग के दौरान जीआईएफ से लेकर इमोजी तक का आसानी से उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा, कंपनी चैट बार में लगे अटैचमेंट शेयरिंग और इमोजी कीबोर्ड बटन को रिलोकेट करने की तैयारी कर रही है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.12.8: what’s new?

WhatsApp is working on a redesigned keyboard with the emoji category bar, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/g8DziBSoE6 pic.twitter.com/DdkNJjaetX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 1, 2023