Meta के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपने यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नया ‘Global Security center’ लॉन्च किया है। यह ग्लोबल सिक्योरिटी सेंटर यूजर्स को सिखाएगा कि वह कैसे व्हाट्सऐप स्कैम से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। यह नया सिक्टोरिटी सेंटर यूजर्स को हिंदी और इंग्लिश समेत 10 भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि आप अपनी पसंदीदा भाषा में इस पेज को एक्सेस कर सकेंगे। बता दें, पिछले काफी समय से व्हाट्सऐप पर स्कैम के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब स्कैमर्स यूजर्स को व्हाट्सऐप कॉल व मैसेज के जरिए अपना निशाना बना रहे हैं। आइए जानते हैं इस्टेंट मैसेजिंग ऐप के इस नए सिक्योरिटी सेंटर से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - WhatsApp Channels के लिए आ रहा नया फीचर, चैनल ढूंढने के लिए मिलेंगे तीन फिल्टर्स

WhatsApp ने आज गुरुवार को यह नया ‘Global Security center’ पेज लॉन्च किया है। इस पेज का उद्देश्य व्हाट्सऐप यूजर्स को सिक्योरिटी फीचर्स के प्रति जागरूक करना है। यह पेज यूजर्स को विभिन्न सेफ्टी फीचर्स और इन-बिल्ट फीचर्स की जानकारी देगा, जिसके जरिए वह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर खुद की सेफ्टी को कंट्रोल कर सकेंगे। Also Read - WhatsApp Status में अब सुनाई देगी आपकी आवाज, बहुत आसान है Voice Status लगाना

Also Read - Delhi Metro में यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी! अब WhatsApp से बुक कर पाएंगे मेट्रो टिकट

जैसे कि हमने बताया यह नया ग्लोबल सिक्योरिटी सेंटर पेज 10 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, मराठी, उर्दू और गुजराती भाषाएं शामिल हैं। इस पेज को आप https://www.whatsapp.com/security पर एक्सेस कर सकते हैं।

‘Global Security center’ पेज पर मिलेगी ये सब जानकारी

यह नया पेज यूजर्स को उन प्राइवेसी फीचर्स की जानकारी देगा, जो व्हाट्सऐप प्रोवाइड करता है। इसमें पर्सनल चैट को लॉक करने की भी जानकारी दी जाएगी। बता दें, Chat Lock फीचर व्हाट्सऐप ने हाल ही में लॉन्च किया था। Disappearing Messages भी इस लिस्ट का हिस्सा है, जिसमें आप जरूरी मैसेज को कुछ समय के बाद चैट से गायब कर सकते हैं। इसके अलावा, अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए कई टिप्स इसमें दी गई है, जैसे टू-स्टेप वेरिफिकेशन आदि। साथ ही यह पेज आपको फेक अकाउंट को पहचानने व स्कैमर्स को पहचानने की भी जानकारी देगा। कुल मिलाकर यह पेज व्हाट्सऐप द्वारा दी जाने वाले सभी सिक्योरिटी फीचर्स की जानकारी प्रोवाइड करेगा।

WhatsApp पर इंटरनेशनल नंबर से आ रही थी स्पैम कॉल्स

अब स्कैमर्स नॉर्मल कॉल की जगह WhatsApp कॉल करके लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में कई यूजर्स ने इसकी शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की थी। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बताया है कि उन्हें +84 (code for Vietnam), +62 (country code for Indonesia) और +223 (code for Mali) नंबर्स से इंटरनेशनल कॉल्स आ रही हैं। इनमें ज्यादातर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के नंबर शामिल हैं। ये कॉल्स उन्हें नौकरी का झांसा देकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं।