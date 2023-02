WhatsApp डिसअपीयर मैसेज अब नहीं होंगे गायब, आ गया यह नया फीचर!

WhatsApp डिसअपीयर फीचर के तहत मैसेज कुछ निर्धारित समय तक ही पढ़ने के लिए उपलब्ध होता है। समयसीमा खत्म होने के बाद मैसेज अपने आप चैट से डिसअपीयर यानी गायब हो जाता है। डिसअपीयर फीचर टॉगल ऑन रहने की वजह से कई बार कई जरूरी मैसेज भी चैट से गायब हो जाते हैं। हालांकि, अब डिसअपीयर मैसेज को भी आप सेव करके रख सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया ‘Kepp Messages’ फीचर पेश किया है। आइए जानते हैं फीचर की डिटेल्स। Also Read - WhatsApp पर शेड्यूल कर पाएंगे कॉल, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए आ रहा नया फीचर

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस नए फीचर की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की मानें, तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने iOS और Android बीटा दोनों ही यूजर्स के लिए यह नया फीचर रोलआउट कर दिया है। इस फीचर के तहत यूजर्स को Disappearing व्हाट्सऐप मैसेज के तहत एक नया सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन में यूजर्स मैसेज को ‘keep messages’ के तहत सेव करके रख सकते हैं। रिपोर्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। Also Read - WhatsApp में जल्द एडिट कर पाएंगे मैसेज, आ रहा नया फीचर

स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि Disappearing मैसेज टॉगल ऑन होने के बाद भी यूजर्स मैसेज को सहज कर रख सकेंगे। इसके लिए उन्हें चैट मैसेज पर keep का ऑप्शन दिया गया है। यह Kepp का ऑप्शन यूजर्स को रिप्लाई, फॉरवर्ड, कॉपी, इंफो, डिलीट व More ऑप्शन के साथ दिखेगा। अगर आप किसी मैसेज को keep करेंगे, तो वो मैसेज आपकी चैट से गायब नहीं होगा। Also Read - WhatsApp के iOS यूजर्स HD क्वालिटी में भेज पाएंगे फोटो, आ रहा नया फीचर

WhatsApp Call कर सकेंगे शेड्यूल

WhatsApp आए दिन नए-नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है। हाल ही में लीक रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि जल्द ही व्हाट्सऐप पर ग्रुप कॉल को भी मैसेज की तरह शेड्यूल करा जा सकेगा। लीक रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी एक शेड्यूल ग्रुप कॉल नाम के नए फीचर पर काम कर रही है। इसकी मदद से आप कॉल को पहले से ही शेड्यूल कर पाएंगे। इसके लिए कॉल आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद Call Group और Schedule Call का ऑप्शन मिलेगा।

ऐसे काम करेगा फीचर

ऐसा करते ही आपके सामने एक कैलेंडर ओपन होगा। यहां आपको दिन सिलेक्ट करना होगा, जिस दिन के लिए आप कॉल सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आ रहे Create ऑप्शन पर क्लिक करें। ध्यान रखें कि यह फीचर वीडियो और वॉइस कॉल दोनों के लिए होगी। इसकी मदद से मीटिंग और कॉल पहले से ही शेड्यूल कर सकेंगे। ध्यान रखें कि फिलहाल यह फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए डेवलपमेंट फेज में है। इसे भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ जारी किया जाएगा।