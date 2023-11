WhatsApp App के नए वर्जन macOS को अब यूजर्स सीधे App Store से डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी जानकारी व्हाट्सऐप ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए दी। बता दें, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अगस्त महीने Apple Mac यूजर्स के लिए macOS वर्जन लॉन्च किया था। हालांकि, उस वक्त इस ऐप को यूजर्स केवल वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता था। वहीं, अब इसे Mac App Store पर भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

WhatsApp ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि अब Apple Mac यूजर्स व्हाट्सऐप डेस्कटॉप के macOS वर्जन को Mac App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के ज्यादातर फीचर्स iOS ऐप के समान ही है।

this message is for Mac users 🖥️

WhatsApp for Mac on desktop is available globally in the @AppStore: https://t.co/KoVK7u9h1p

— WhatsApp (@WhatsApp) November 6, 2023