Twitter अब केवल पेड सब्सक्राइबर को अपने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) मेथड के रूप में टेक्स्ट मैसेज का यूज करने की सुविधा देगा। ट्विटर ने घोषणा की है कि SMS टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिर्फ ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स तक ही सीमित रहेगा। Also Read - Twitter यूजर्स के लिए बुरीखबर! जल्द हटाए जाएंगे फ्री ब्लू टिक, Elon Musk ने की बड़ी घोषणा

इसका मतलब है कि अब हर यूजर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) के लिए टेक्स्ट मैसेज का यूज नहीं कर पाएगा। इसके लिए उन्हें फीस देनी होगी। वेरिफाईड टिक को पेड सर्विस बनाने के बाद अब लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter ने अकाउंट को सुरक्षित रखने वाले इस फीचर को भी पेड कर दिया है। डिटेल के लिए नीचे पढ़ें। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - Twitter इन ब्लू सब्सक्राइबर को बांंटेगा रेवेन्यू, Elon Musk ने की घोषणा

कंपनी ने ट्वीट कर बताया है कि 20 मार्च, 2023 के बाद केवल Twitter Blue सब्सक्राइबर ही दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए टेक्स्ट मैसेज का यूज कर पाएंगे। Also Read - Twitter अकाउंट चलाने के लिए अब देगा पड़ेगा ID प्रूफ! आ रहा नया फीचर

Twitter Support के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया है कि 20 मार्च, 2023 से केवल ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर अपने 2FA के लिए टेक्सट मैसेज का यूज कर पाएंगे। अन्य अकाउंट 2FA के लिए प्रमाणीकरण ऐप या सेफ्टी की का यूज कर सकते हैं।

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 18, 2023