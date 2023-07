Twitter यूजर्स को जल्द प्रोफाइल पेज व्यूज के हिसाब से रेवेन्यू मिलने वाला है। इसकी घोषणा कंपनी के मालिक Elon Musk ने की है। इससे पहले कंपनी ने विज्ञापन के बदले वेरिफाइड यूजर्स को प्रोफिट देना शुरू किया था।

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने हाल ही में अपने पेड यूजर्स को विज्ञापन के बदले प्रोफिट देना शुरू किया था। अब यूजर्स को जल्द प्रोफाइल पेज व्यू (Profile Page Views) के हिसाब से ad रेवेन्यू दिया जाएगा। यह जानकारी ट्विटर के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्वीट कर साझा की है।

एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि वादे के अनुसार, अब प्रोफाइल पेज व्यूज के हिसाब से प्रोफिट शेयर किया जाएगा, जिससे पेआउट डबल हो जाएगा। ध्यान दें कि प्रोफाइल पेज व्यूज काउंट केवल वेरिफाइड यूजर्स के होते हैं। बॉट द्वारा व्यू काउंट में घोटाला करना आम बात है।

As promised.

Soon, we will share ad revenue from profile page views, which should roughly double payouts.

Note, only views from verified users count, as it is otherwise trivial to bot scam the view count.

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2023