Twitter के वेरिफाइट क्रिएटर्स के लिए अच्छी खबर है। अब वे ट्विटर के जरिए अधिक कमाई कर सकते हैं। कंपनी ने अपने ऐड रेवेन्यू को उनके साथ शेयर करने की घोषणा की है। साथ ही DM के लिए एक नई सेटिंग भी पेश कर रही है।

Twitter वेरिफाइड क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी लेकर आया है। ट्विटर अब क्रिएटर्स को उनके पोस्ट के रिप्लाई में दिखाए गए एडवर्टाइजमेंट से आए ऐड रेवेन्यू का शेयर देगा। लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट की इस सुविधा का यूज केवल वे क्रिएटर्स ही उठा पाएंगे, जिन्होंने ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लिया है और पिछले 3 महीनों में हर महीने 5 मिलियन से अधिक ट्वीट इंप्रेशन पाते हों। इसके अलावा, कंपनी ने यूजर्स के इनबॉक्स में स्पैम को कम करने के लिए एक बड़े बदलाव की घोषणा की है। आइये, सभी जानकारी के लिए नीचे पढ़ते हैं।

अब वेरिफाइड क्रिएटर्स भी ट्विटर के ऐड रेवेन्यू का लाभ उठा पाएंगे। Elon Musk के अनुसार, क्रिएटर पेआउट का पहला राउंड कुल 5 मिलियन डॉलर होगा और फरवरी के महीने से कम्युलेटिव होगा। ये पेआउट स्ट्राइप के जरिए दिए जाएंगे।

कुछ बड़े क्रिएटर द्नारा ट्विटर पर शेयर किए गए पोस्ट से पता चला है कि ये पेआउट्स पर्याप्त हैं। 7,50,000 फॉलोअर्स वाले ब्रायन क्रैसेनस्टीन ने ट्वीट करके बताया कि ट्विटर ने उन्हें 24,305 डॉलर का भुगतान किया है।

लगभग 2,30,000 फॉलोअर्स वाले क्रिएटर SK का दावा है कि उन्होंने Twitter से 2,236 डॉलर कमाए हैं। इसके अलावा, 1.7 मिलियन फॉलोअर्स वाले राजनीतिक कमेंटर बेनी जॉनसन का कहना है कि उन्हें ट्विटर ने 9,546 डॉलर दिए हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Twitter ट्वीट रिप्लाई में दिए गए ऐड्स से कमाई कर रहा है। यह तय करना मुश्किल होगा कि फीड में दिखाए गए ऐड्स के लिए कौन से क्रिएटर्स को पे करना होगा। इस कारण ट्विटर की यह पहल क्रिएटर्स के लिए लाभकारी साबित होगी। क्रिएटर्स यूजर्स को अपने ट्वीट का रिप्लाई देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहेंगे। यह बातचीत को भी बढ़ावा देगा।

Elon Musk की कंपनी ने एक और घोषणा की है। कंपनी ने यूजर्स के इनबॉक्स में स्पैम को कम करने के लिए बड़े बदलावों की घोषणा की है। आज यानी 14 जुलाई से ट्विटर यूजर्स को एक नई मैसेज सेटिंग मिलेगी।

यह उन वेरिफाइड यूजर्स के मैसेज को आपके इनबॉक्स के बजाय Message Request इनबॉक्स में ले जाएगा, जिन्हें आपने फॉलो नहीं किया है। इससे डीएम में स्पैम कम होगा। केवल उन्हीं लोगों के मैसेज आपके प्राइमरी इनबॉक्स में आएंगे, जिन्हें आप फॉलो करते हैं।

Starting as soon as July 14th, we’re adding a new messages setting that should help reduce the number of spam messages in DMs. With the new setting enabled, messages from users who you follow will arrive in your primary inbox, and messages from verified users who you don’t follow…

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 13, 2023