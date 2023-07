माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter में बदलाव का सिलसिला जारी है। हाल ही प्लेटफॉर्म के डोमेन और लोगो को बदला गया। इसके अलावा, ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट का नाम भी चेंज किया गया। अब प्लेटफॉर्म में जल्द एक और बदलाव होने वाला है, जिसकी जानकारी खुद कंपनी के मालिक Elon Musk ने साझा की है। आइए जानते हैं…

मिलेगा केवल Dark Mode

एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि यूजर्स को जल्द ट्विटर में केवल डार्क मोड मिलेगा। यह हर तरह से सही है। इस ट्वीट से लगता है कि मस्क का मानना है कि एक्स में केवल डार्क मोड होना चाहिए। हालांकि, उन्होंने अभी तक यह जानकारी नहीं कि ट्विटर में होने वाला यह बदलाव कब तक देखने को मिलेगा।

यूजर्स को नहीं पसंद आया मस्क का फैसला

कई यूजर्स को ट्विटर पर डार्क मोड लाने का फैसल पसंद नया आया। एक यूजर ने ट्वीट कर कहा कि डार्क मोड का चुनाव यूजर पर छोड़ दें। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि डार्क और लाइट मोड दोनों ऑप्शन रहने चाहिए।

It’s a matter of personal preference, I personally find it much less readable, even in dimly lit conditions, and I’m not the only one. — Arthur B. 🌮 (@ArthurB) July 27, 2023

The writing will be the inverse so light and dark will remain. What will be written will be illuminated. Duality will remain. — 🐰🐰🐰 (@RiteWabbit) July 27, 2023

हटेगा लाइट मोड

मस्क के ट्वीट से प्रतीत होता है कि ट्विटर से लाइट मोड को हटा दिया जाएगा। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों ट्विटर डार्क मोड को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है।

क्या है Dark Mode

डार्क मोड एक फीचर है, जिसके एक्टिव होने पर ऐप्लिकेशन का इंटरफेस पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और टेक्स्ट हल्के रंग के हो जाते हैं। इससे फायदा यह होगा कि यूजर लो-लाइट कंडीशन में भी ऐप में उपलब्ध कंटेंट को पढ़ सकते हैं। इससे आंखों पर जोर भी नहीं पड़ता है।

जल्द तय होगी मैसेज सेंड करने की लिमिट

लोगो और डोमेन बदलने से पहले ट्विटर ने डायरेक्ट मैसेज की लिमिट तय करने की घोषणा की थी। कंपनी ने ट्वीट कर कहा कि प्लेटफॉर्म पर स्पैम मैसेज की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए स्पैम मैसेज को रोकने के लिए मैसेज लिमिट को सेट किया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने स्पैम मैसेज पर लगाम लगाने के लिए Message Request फीचर को जोड़ा था।

पोस्ट रीड की लिमिट हुई सेट

मैसेज लिमिट से पहले कंपनी ने ट्विटर पर पोस्ट पढ़ने की सीमा को तय किया था। इस अपडेशन के तहत अब वेरिफाइड यूजर्स प्लेटफॉर्म पर एक दिन में 10 हजार पोस्ट पढ़ सकते हैं। वहीं, अनवेरिफाइड अकाउंट यूजर को 1 हजार और नए अनवेरिफाइड यूजर्स को 500 पोस्ट एक दिन में पढ़ने के लिए मिलेंगे। इससे पहले ट्विटर ने पोस्ट देखने के लिए लॉग-इन करना अनिवार्य किया था।