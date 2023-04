Elon Musk के स्वामित्व वाली माइक्रोब्लॉगिंग कंपनी Twitter ने हाल ही में एक नई ‘Twitter Verification for Organizations’ सर्विस पेश की है। 31 मार्च से यह सर्विस ग्लोबली रोलआउट हो चुकी है। जो ऑर्गेनाइजेशन इस पेड सर्विस को लेते हैं, उन्हें अपने अकाउंट पर गोल्ड चेकमार्क के साथ-साथ अपनी का कंपनी का लोगो भी लगा दिखेगा। वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होंगी, जिन्हें माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर यह सर्विस बिल्कुल फ्री मिल सकती है। आइए जानते हैं कौन-सी होंगी वो ऑर्गेनाइजेशन।

Gadgetsnow की लेटेस्ट रिपोर्ट में The New York Times के हवाले से खबर दी है कि Twitter की नई Verification for Organizations सर्विस कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्री होंगी। इनमें सबसे ज्यादा खर्च करने वाली 500 विज्ञापनदाता कंपनियां और सबसे अधिक फॉलोअर्स वाली 10,000 कंपनियां शामिल होंगी। इन कंपनियों को नई सर्विस बिल्कुल फ्री मिलेगी।

सर्विस की कीमत

कंपनी के अनुसार, इस नई सर्विस के लिए ग्राहकों को हर महीने $1,000 (लगभग 82,300 रुपये) चार्ज देना होगा। यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारी के लिए वेरिफिकेशन लेना चाहती है, तो उसे हर महीने $50 ( 4,120 रुपये) चुकाने पड़ेंगे।

बता दें कि इससे पहले प्लेटफॉर्म पर यूजर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच फर्क करना काफी मुश्किल था और इससे फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे थे। यही कारण है कि अब ट्विटर की ओर से वेरिफिकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन को रोलआउट किया गया है।

जैसे कि हमने बताया इस नई सर्विस लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन को ट्विटर एक अलग पहचान मिलेगी। जो भी कंपनियां इस सर्विस को लेंगी, उन्हें अपने ट्विटर प्रोफाइल पर गोल्ड चेकमार्क के साथ-साथ अपनी कंपनी का लोगो भी लगा मिलेगा। इससे कंपनी की पहचान 100 प्रतिशत सत्यापित होगी।

वेरिफाइड ऑर्गेनाइजेशन सर्विस के लिए कंपनियां ऐसे करें आवेदन

नई सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए गूगल क्रोम या अन्य किसी ब्राउजर के यूआरएल सेक्शन में https://T.co/VerifiedOrgs टाइप करके एंटर करें। लिंक ओपन होने के बाद आपको स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म में अपनी कंपनी का नाम और अन्य जानकारी एंटर कर सबमिट बटन पर टैप कर दें। कंपनी आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी की जांच करेगी। जानकारी सही होने के बाद आपकी कंपनी के अकाउंट को वेरिफाइड कर दिया जाएगा।