Twitter को जब से Elon Musk ने खरीदा है तब से इस प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। Twitter Blue इस प्लेटफॉर्म पर हुआ सबसे बड़ा अपग्रेड है। हालांकि, जल्द ही माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर कई नए फीचर्स जुड़ने वाले हैं। इन फीचर्स की लिस्ट में लार्ज वीडियो अपलोड सपोर्ट से लेकर ट्वीट बूस्ट आदि जैसे फीचर्स शामिल हैं। लेटेस्ट लीक में इन नए फीचर्स की जानकारी सामने आई है। Also Read - Elon Musk का बड़ा ऐलान, Twitter कंटेंट सब्सक्रिप्शन में करेगा 10 प्रतिशत की कटौती

Yaroslav @512×512 नाम के ट्विटर हैंडल ने Twitter से जुड़े कई ट्वीट्स किए। इन ट्वीट्स में टिप्सटर ने ट्विटर पर आने वाले कई नए फीचर्स की जानकारी दी है। इनमें Subscription on the web, Larger Video File Support, Dm Reply UI updates, New Drafts/Schedule Tweets UI, Tweet Boosting और In-line media for Long Tweets आदि शामिल है। Also Read - Twitter की बड़ी कार्रवाई, हटा दिए 65 लाख से ज्यादा 'गलत' कॉन्टेंट

Also Read - Elon Musk ने बदला Twitter का नाम, 18 मई से आएगी नई पॉलिसी

Twitter also works on the ability to select a price for your account subscription on the web. pic.twitter.com/5YOlN4KJzA — Yaroslav (@512×512) May 6, 2023



Subscription on the web- टिप्सटर नेअपने अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है। इसमें जानकारी दी गई है कि ट्विटर जल्द ही वेब प्लेटफॉर्म पर अकाउंट सब्सक्रिप्शन चुनने की सुविधा देने जा रहा है। वीडियो मे देखा जा सकता है कि यूजर्स सब्सक्रिप्शन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं।

Twitter will now allow Blue accounts to upload videos for up to 2 hours and up to 8GB in size. pic.twitter.com/0UBNMHSHTe — Yaroslav (@512×512) May 6, 2023



Larger Video File Support- ट्विटर जल्द ही Blue सब्सक्राइबर्स को प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे वाली 8GB साइज की वीडियो अपलोड करने की सुविधा भी देने वाला है। अब-तक ट्विटर पर केवल 2 मिनट 20 सेकेंड्स तक की वीडियो ही ट्विटर अपलोड की जा सकती है।

The Twitter web got the ability to show replies in DMs (but not adding them yet). pic.twitter.com/ruBzBjP44U — Yaroslav (@512×512) May 6, 2023



Dm Reply UI- इसके अलावा, ट्विटर वेब यूजर्स जल्द ही DM पर आए रिप्लाई को भी देख सकेंगे। इसके यूआई की झलक टिप्सटर ने ट्वीट के जरिए दिखाई है।

New Drafts/Schedule Tweets UI- टिप्सटर के मुताबिक, जल्द ही ट्विटर पर ट्वीट को शेड्यूल करने के लिए नया यूआई आएगा।

Twitter is working on the ability to “Boost” the reach of your tweet immediately after it gets published. pic.twitter.com/wNYCCSRsey — Yaroslav (@512×512) May 6, 2023



Tweet Boosting- टिप्सटर ने वीडियो शेयर कर जानकारी दी है कि अपने ट्वीट पर ज्यादा से ज्यादा Reach बढ़ाने के लिए आने वाले समय में यूजर्स ट्वीट पोस्ट करते ही उसे बूस्ट कर सकेंगे।

Twitter कंपनी का नाम बदला!

Elon Musk ने Twitter Inc. नाम आधिकारिक तौर पर X Corp. कर दिया है। कंपनी 18 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की प्राइवेसी पॉलिसी लाने वाली है। इससे पहले यह रिपोर्ट सामने आई थी कि मस्क ने चुपके से Twitter Inc. को X Corp. के साथ मर्ज कर दिया है। दरअसल एलन मस्क द्वारा 4 अप्रैल को दायर किए गए कोर्ट फाइलिंग में यह बात सामने आई थी। इसके बाद मस्क ने ट्विटर पर कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उसने केवल X लिखा था।