Meta Threads के खिलाफ कोर्ट जाएगा Twitter, CEO ने कहा- कोई नहीं कर सकता रिप्लेस

Meta के Threads ऐप को ट्विटर की तरफ से धमकी मिल रही है। उसे ट्विटर ने कोर्ट ले जाने की और कॉपी ऐप बनाने की धमकी दी है। आइये, डिटेल में जानने के लिए आगे पढ़ें।

Instagram Threads मुश्किल में पड़ सकता है। Meta ने अपने नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। लॉन्च होने के दो घंटे के बाद ही ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड मिल चुके थे। हालांकि, अब लग रहा है कि Meta मुसीबत में पड़ सकता है। Elon Musk की तरफ से Meta के इस प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी मिली है। थ्रेड्स ऐप के लॉन्च होने के ठीक एक दिन बाद twitter के मालिक एलन मस्क के वकील ने मेटा को एक धमकी भरा पत्र लिखा है। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Semafor के अनुसार, Elon Musk के वकील Alex Spiro ने मेटा पर “Copycat App” बनाने का आरोप लगाया। स्पिरो ने यह भी कहा कि मेटा ने ऐप पर काम करने के लिए ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों को नौकरी पर रखा था। मेटा को लिखे गए पत्र की एक कॉपी ऑनलाइन प्रकाशन सेमाफोर ने देखी है।

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को लिखे अपने पत्र में Spiro ने कहा है कि Twitter अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सख्ती से लागू करने का इरादा रखता है और मांग करता है कि मेटा किसी भी ट्विटर ट्रैड सीक्रेट या अन्य कॉन्फिडेंशियल जानकारी का यूज बंद करने के लिए तुरंत कदम उठाए। इसके अलावा, मस्क के वकील ने मेटा को ट्विटर से डेटा स्क्रैपिंग में शामिल न होने की भी चेतावनी दी है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि Meta ने जानबूझकर ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों का यूज “कॉपीकैट” ऐप बनाने के लिए किया था। मस्क की ओर से स्पाइरो ने मेटा पर पूर्व ट्विटर कर्मचारियों को काम पर रखने का आरोप लगाया और बताया कि मेटा के पास ट्विटर की “highly confidential information” का एक्सेस है। हालांकि, इसे मेटा ने नकार दिया है।

मेटा कम्युनिकेशन डायरेक्टर एंडी स्टोन ने थ्रेड्स पर पोस्ट किया है कि थ्रेड्स इंजीनियरिंग टीम में कोई भी पूर्व ट्विटर कर्मचारी नहीं है।

वहीं दूसरी ओर ट्विटर के CEO ने ट्वीट में कहा है कि हर किसी की आवाज मायने रखती है। चाहे आप हिस्ट्री देखने, दुनिया भर में रियल टाइम जानकारी सर्च करने, अपनी राय शेयर करने या दूसरों के बारे में जानने के लिए यहां हों- ट्विटर पर आप रियल हो सकते हैं। आपने ट्विटर कम्युनिटी को बनाया है और वह रिप्लेस करने योग्य नहीं है। यह आपका पब्लिक स्क्वायर है। हमारी अक्सर नकल की जाती है, लेकिन ट्विटर कम्युनिटी की नकल कभी नहीं की जा सकती है।

On Twitter, everyone’s voice matters.

Whether you’re here to watch history unfold, discover REAL-TIME information all over the world, share your opinions, or learn about others — on Twitter YOU can be real.

YOU built the Twitter community. 🙏👏 And that’s irreplaceable. This…

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 6, 2023