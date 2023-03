Elon Musk ने Twitter यूजर्स के लिए एक और बड़ी घोषणा कर दी है। अगले महीने से केवल वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट ही Polls के लिए वोट कर पाएंगे। इसका मतलब है कि Twitter Blue सब्सक्राइबर यानी जिनके अकाउंट के पास ब्लू टिक होगा, ट्विटर पर किए जाने पोल के लिए केवल वही वोट कर पाएंगे। नॉन-ब्लू सब्सक्राइबर के पास यह सुविधा नहीं होगी। लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन न लेने वाले लोगों से धीरे-धीरे सभी सुविधा लेता जा रहा है। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - Twitter की बढ़ी मुश्किलें! ऑनलाइन लीक हुआ कंपनी का सोर्स कोड

Twitter के CEO Elon Musk ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके घोषणा की है कि केवल वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट ही प्लेटफॉर्म के ‘फॉर यू’ रेकमेन्डेशन पर दिखाई देंगे। साथ ही, उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि 15 अप्रैल से ही पोल के लिए वोट करने के लिए अकाउंट वेरिफाइड होना चाहिए। Also Read - Twitter की बड़ी घोषणा, 1 अप्रैल से हट जाएंगे इन अकाउंट के ब्लू टिक

मस्क ने कहा है कि एडवांस AI रोबोट स्वार्म्स को संभालने का एकमात्र यथार्थवादी तरीका है। नहीं तो यह एक निराशाजनक हारने वाली लड़ाई है। Also Read - Twitter Blue सब्सक्राइबर के लिए आ रहा नया वेरिफिकेशन प्रोसेस, हो रही टेस्टिंग

हालांकि, इस ट्वीट के बाद उन्होंने कमेंट में कहा कि यदि वे सर्विस की शर्तों का पालन करते हैं और मानव का प्रतिरूपण नहीं करते हैं, तो सत्यापित बॉट अकाउंट का होना ठीक है

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023