Telegram के Android App का लुक पूरी तरह बदला! आया Liquid Glass डिजाइन

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 10, 2026, 01:45 PM (IST)
Telegram ने अपने Android App को एक शानदार नया लुक दिया है। लेटेस्ट अपडेट वर्जन 12.4.0 के साथ कंपनी ने Android यूजर्स के लिए Liquid Glass से इंस्पायर्ड डिजाइन पेश किया है, जो अब Google Play Store पर रोलआउट हो रहा है। इस नए डिजाइन में ट्रांसपेरेंट UI एलिमेंट्स, सॉफ्ट ब्लर इफेक्ट और ज्यादा साफ-सुथरा लेआउट देखने को मिलता है। खास बात यह है कि अब Telegram का Android App देखने और इस्तेमाल करने में काफी हद तक iOS वर्जन जैसा लगने लगा है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि Telegram पिछले साल के आखिर से धीरे-धीरे अपने इंटरफेस पर काम कर रहा था।
इस अपडेट का सबसे बड़ा बदलाव है नया बॉटम नेविगेशन बार, पहले जहां Android App में साइड में हैमबर्गर मेन्यू दिया जाता था, अब उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। उसकी जगह स्क्रीन के नीचे चार टैब वाला नेविगेशन बार दिया गया है, जिसमें Chats, Contacts, Settings और Profile शामिल हैं। इससे यूजर्स को ऊपर-नीचे स्क्रॉल किए बिना ही अलग-अलग सेक्शन में जाना आसान हो गया है।
इंटरफेस में बदलाव के साथ कुछ फीचर्स की जगह भी बदली गई है। अब New Group बनाने का ऑप्शन Chats स्क्रीन के ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन-डॉट मेन्यू में मिलेगा। इसी मेन्यू में Dark Mode, Saved Messages जैसे कई दूसरे ऑप्शन भी शिफ्ट कर दिए गए हैं। इससे मेन स्क्रीन ज्यादा साफ लगती है। शुरुआत में चीजें ढूंढने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है लेकिन एक-दो दिन इस्तेमाल करने के बाद नया लेआउट ज्यादा लॉजिकल और आसान लगने लगता है।
अगर आप Light Mode इस्तेमाल करते हैं, तो Liquid Glass डिजाइन का असर और भी ज्यादा दिखता है। ट्रांसपेरेंट पैनल और हल्के ब्लर इफेक्ट ऐप को प्रीमियम और मॉडर्न फील देते हैं, जो काफी हद तक Apple के डिजाइन स्टाइल से इंस्पायर्ड है। Telegram साफतौर पर Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर एक जैसा अनुभव देना चाहता है। सिर्फ डिजाइन ही नहीं, फीचर्स के मामले में भी ऐप आगे बढ़ रहा है। हाल के अपडेट्स में Telegram ने AI आधारित फीचर्स जोड़े हैं, जैसे लंबे चैनल पोस्ट और Instant View आर्टिकल्स के लिए AI-Generated समरी।
