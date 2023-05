Ola कैब सर्विस ने लोगों की यात्रा को काफी आरामदायक बनाया है। लोग अपने घर से ही कैब, ऑटो और बाइक बुक कर सकते हैं। Ola अपने यूजर्स बेहतरीन सुविधाएं देता है। हालांकि, कई बार यूजर्स को बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अक्सर लोगों को लास्ट मिनट पर कैब कैंसिल होने की समस्या से जूझना पड़ता है। खासतौर पर बारिश के समय ऐसा होता है।

हालांकि, अपने ग्राहकों की इस समस्या को दूर करने के लिए कंपनी ओला प्राइम प्लस नाम की एक नई प्रीमियम सर्विस की टेस्टिंग कर रही है। जब कोई यूजर्स प्राइम प्लस के जरिए कैब बुक करता है तो उसे ‘टॉप ड्राइवर, नो कैंसिलेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Ola Prime Plus सर्विस अभी केवल बेंगलुरु के कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध है। शायद कंपनी इस नई सर्विस को सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करने से पहले इसका रिस्पॉन्स देखना चाहती है। इस कारण इसे अभी टेस्टिंग के तौर पर लॉन्च किया गया है।

ओला के को-फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्वीट करके कंपनी के इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि ओला कैब्स द्वारा एक नई प्रीमियम सर्विस की टेस्टिंग शुरू की है। यह प्राइम प्लस बेस्ट ड्राइवर, टॉप कारें, कोई कैंसिलेशन या परिचालन संबंधी परेशानी को दूर करेगा। यह बैंगलोर में चुनिंदा के लिए लाइव होगा। इसे आजमाएं। वे इसका यूज करेंगे और अपने अनुभव यहां ट्विटर पर साझा करेंगे।

Testing out a new premium service by @Olacabs!

Prime Plus: Best drivers, top cars, no cancellations or operational hassles. Will go live for select customers in Bangalore today. Do try it out 🙂👍🏼

I’ll be using it frequently and will share my experiences here on Twitter. pic.twitter.com/c8YDDgnbPU

— Bhavish Aggarwal (@bhash) May 28, 2023