Netflix यूजर्स के लिए बड़ी खबर, आया बड़ा अपडेट, अब मिलेगा ये खास फीचर

Netflix यूजर्स के लिए बड़ी खबर, अब Netflix और भी स्मार्ट और इंटरैक्टिव हो गया है। नए अपडेट में लाइव शो के दौरान रियल-टाइम वोटिंग, मोबाइल ऐप का रीडिजाइन और AI-पावर्ड फीचर्स शामिल हैं। आइए जानते हैं...

Published: Jan 22, 2026, 11:42 AM (IST)

Netflix games on TV

photo icon Netflix games on TV

Netflix ने अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा इंटरैक्टिव और स्मार्ट बनाने के लिए कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है। कंपनी ने अब लाइव इवेंट्स के दौरान रियल-टाइम वोटिंग फीचर पेश किया है, जिससे दर्शक सीधे शो के नतीजों को प्रभावित कर सकेंगे। यह फीचर सबसे पहले अमेरिका में लाइव टैलेंट शो Star Search के दौरान लॉन्च किया गया। इसके साथ ही Netflix ने अपने मोबाइल ऐप के नए डिजाइन और आने वाले AI फीचर्स की भी जानकारी दी। कंपनी ने अपनी Fourth Quarter (Q4 2025) की कमाई के आंकड़े भी शेयर किए, जिसमें Netflix ने 12.05 अरब डॉलर (करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये) का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 17.6% ज्यादा है। news और पढें: Netflix Moments में आ गया नया Clip Editing फीचर, ऐसे अपना फेवरेट सीन दोस्तों के साथ करें शेयर

Netflix का रियल-टाइम वोटिंग फीचर

Netflix का नया लाइव वोटिंग फीचर पहले के रियलिटी शो के वोटिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर टीवी शोज में दर्शकों को वोट करने के लिए कई दिन मिलते हैं और नतीजे बाद में घोषित होते हैं लेकिन Netflix के इस नए सिस्टम में दर्शक लाइव शो देखते समय तुरंत वोट कर सकते हैं और उसी समय यह तय हो जाता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन बाहर होगा। हालांकि यह सुविधा तभी काम करती है जब यूजर लाइव स्ट्रीम देख रहा हो अगर कोई शो को पीछे जाकर देखता है या वेबसाइट पर देखता है तो वह वोट नहीं कर पाएगा, फिलहाल यह फीचर सिर्फ स्मार्ट टीवी, स्ट्रीमिंग डिवाइस और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। Star Search शो में दर्शक परफॉर्मेंस को एक से 5 स्टार तक रेट कर सकते हैं और कुछ राउंड में यह भी तय कर सकते हैं कि विजेता कौन बनेगा।

Netflix का नया मोबाइल ऐप के फीचर

इन फीचर्स के अलावा Netflix अपने मोबाइल ऐप को भी पूरी तरह से रीडिजाइन करने जा रहा है। कंपनी के Co-CEO ग्रेग पीटर्स ने Q4 अर्निंग कॉल के दौरान बताया कि नया ऐप आने वाले वर्षों में Netflix के बिजनेस को बेहतर तरीके से सपोर्ट करेगा। हालांकि ऐप में क्या-क्या बदलाव होंगे, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Netflix अपने वर्टिकल वीडियो फीचर ‘Moments’ को भी और बेहतर बनाएगा। आने वाले समय में इसमें वीडियो पॉडकास्ट जैसे नए कंटेंट शामिल किए जा सकते हैं, ताकि यूजर्स को शॉर्ट और मजेदार वीडियो का ज्यादा मिल सके।

क्या हैं Netflix के नए AI फीचर्स

Netflix ने यह भी बताया कि 2026 में प्लेटफॉर्म पर दो नए AI-Powered फीचर्स देखने को मिलेंगे, पहला फीचर होगा AI सबटाइटल लोकलाइजेशन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अलग-अलग भाषाओं में सबटाइटल दिए जाएंगे, बिना मतलब और भावनाओं को बदले, दूसरा फीचर होगा AI-Powered रिकमेंडेशन सिस्टम, जो यूजर्स की पसंद के हिसाब से उन्हें सबसे सही फिल्में और सीरीज सुझाएगा। इन सभी अपडेट्स के साथ Netflix साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि वह सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और यूजर एक्सपीरियंस में भी लगातार नए प्रयोग कर रहा है।