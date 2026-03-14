Instagram पर प्राइवेसी को झटका, 8 मई से DM से हट जाएगा यह सुरक्षा फीचर

Instagram यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। Meta इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर DM से एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन (E2EE) फीचर हटाने वाली है। इससे मैसेज की प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सभी चैट्स प्राइवेट नहीं रहेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने साल 2023 में इस सुविधा इंस्टाग्राम में प्राइवेसी बनाए रखने के लिए रिलीज किया था। इससे पहले इस सुरक्षा लेयर को व्हाट्सएप (WhatsApp) और फेसबुक मैसेंजर (Facebook Messenger) में जोड़ा गया। और पढें: Instagram पर बच्चों की खतरनाक सर्च अब नहीं रहेगी सीक्रेट, पेरेंट्स को मिलेगा तुरंत अलर्ट

मई में हट जाएगा फीचर

मेटा के आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, 8 मई 2026 के बाद इंस्टाग्राम से डीएम सेक्शन से एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन हट जाएगा। इससे पर्सनल चैट्स से अतिरिक्त सुरक्षा लेयर हटेगी, जिससे प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और चैट्स को एक्सेस किया जा सकेगा। और पढें: PM Modi का इंस्टाग्राम पर जलवा, ट्रंप-पुतिन को पीछे छोड़ बने सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाले नेता

क्यों उठाया यह कदम ?

मेटा की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इंस्टाग्राम के डीएम से एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन को क्यों हटाया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह कदम चाइल्ड सेफ्टी व सरकार के कहने पर उठाया गया है। और पढें: Instagram पर ऑनलाइन होकर भी दिखेंगे ऑफलाइन, ऐसे करें तुरंत Active Status ऑफ

अपराध लगेगी लगाम

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एन्क्रिप्शन हटने से कॉल और चैट्स पब्लिक हो जाएंगी। इससे कंपनी यूजर्स के बीच हुई चैट को एक्सेस कर सकेगी। माना जा रहा है कि इससे Child Sexual Abuse और ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों को रोका जा सकेगा। बता दें कि हाल ही में अमेरिका और यूके की सुरक्षा एजेंसियों ने चाइल्ड सेक्स अब्यूज वाले कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन पर सवाल उठाते हुए इस बंद करने की बात कही थी।

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क्या फेसबुक मैसेंजर से भी हट जाएगा यह फीचर ?

कंपनी की ओर से अभी फेसबुक मैसेंजर से एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन हटाने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल, इस सुविधा को केवल इंस्टाग्राम से हटाए जाने का ऐलान किया गया है।