Facebook पर अब आपकी मर्जी से दिखेंगी Reels वीडियो, Meta ने रोलआउट किए 2 काम के टूल्स

Facebook पर अगर Reels वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो अब आपके लिए प्लेटफॉर्म पर नए टूल्स रोलआउट कर दिए गए हैं। जी हां, Meta ने Facebook Reels को पहले से ज्यादा पर्सनलाइज्ड बनाने के लिए नए टूल्स रोलआउट किए हैं। इन नए टूल्स की मदद से अब आप फेसबुक पर अपने मन-पंसदीदा वीडियो को देख पाएंगे। आपको बता दें, हाल ही में मेटा ने फेसबुक रील्स ड्यूरेशन को बढ़ाकर 90 सेकेंड्स कर दिया था। पहले फेसबुक रील्स पर केवल 60 सेकेंड्स की वीडियो ही अपलोड की जा सकती थी। Also Read - Meta का अवतार फीचर हुआ पहले से बेहतर, नए हेयर टेक्सचर के साथ मिलेगी नई बॉडी शेप

Meta ने Facebook Reels के लिए दो Show more, Show less और Contextual labels टूल्स रोलआउट किए हैं। यह दोनों ही नए टूल आपको फेसबुक रील्स में पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। आइए जानते हैं इन दो टूल्स के बेनेफिट्स। Also Read - Instagram Reels के लिए आए कई नए फीचर्स, आसानी से एडिट कर पाएंगे वीडियो

Show more, Show less– Show more, Show less टूल की बात करें, तो यह एक नया ऑप्शन है जो कि आपको वीडियो में मिलेगा। इस ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपको वीडियो पर दिख रहे तीन डॉट्स पर क्लिक करना है। डॉट्स पर क्लिक करके आपको Show more, Show less नाम के दो ऑप्शन दिखेंगे। ऐसे में यदि आपको कोई वीडियो पसंद आती है और आप वैसी और भी ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप Show more ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद एल्गोरिदम आपको उस वीडियो जैसी अन्य वीडियो फेसबुक रील प्लेटफॉर्म पर दिखाएगा। Also Read - Facebook और Instagram पर Blue Tick के लिए हर महीने देने होंगे 1000 रुपये से ज्यादा, पता चल गई कीमत

इसके अलावा, यदि कोई वीडियो आपको पसंद नहीं आती है, तो आप Show less ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्लेटफॉर्म पर वैसी अन्य वीडियो कम या फिर न के बराबर देखने को मिलेंगी।

Contextual Labels– इस टूल में यूजर्स को एक नया लेबल देखने को मिलेगा। यह लेबल रील वीडियो पर मौजूद होगा और बताया कि उन्हें यह वीडियो क्यों दिखाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर ‘because a friend of yours liked it’… फेसबुक पर मौजूद आप दोस्त जो वीडियो पसंद कर रहे हैं, उस वीडियो की रिकमेंडेशन आपको भी दी जाएगी।

Facebook पर बना सकेंगे 90 सेकेंड्स की रील्स

फेसुबक ने हाल ही में रील्स वीडियो के टाइम ड्यूरेशन में अपग्रेड किया था। पहले फेसबुक रील्स वीडियो केवल 60 सेकेंड्स के लिए ही उपलब्ध होती थी, वहीं पिछले मार्च महीने में फेसबुक ने इसकी समयसीमा बढ़ाकर 90 सेकेंड्स कर दी। कंपनी का मानना है कि इन सभी नए फीचर्स की मदद से यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर बेहतर रील्स एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा, वह लंबी रील्स वीडियो में खुद को पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे।