ChatGPT मोबाइल ऐप का इंतजार खत्म, Android यूजर्स के लिए हुआ लॉन्च

ChatGPT मोबाइल ऐप भारत समेत कई देशों में उपलब्ध हो गया है। पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुए OpenAI के इस चैटबॉट को अब Android यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है। यूजर्स इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। iOS यूजर्स के लिए इस ऐप को दो महीने पहले मई में ही उपलब्ध करा दिया गया था। ChatGPT का एंड्राइ़ड ऐप फिलहाल भारत, अमेरिका, बांग्लादेश और ब्राजील में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। जल्द ही, यह अन्य देशों में भी उपलब्ध हो जाएगा।

OpenAI ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि इस ऐप को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जल्द लॉन्च किया जाएगा। पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुए इस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टूल को पूरी दुनिया में काफी पसंद किया जा रहा है। इस AI चैटबॉट की खास बात यह है कि यह इंसानों की तरह आपके सवालों के जबाब दे सकता है। लॉन्च के बाद से ही इस टूल को लेकर काफी विवाद भी रहा है। Microsoft द्वारा बैक किए गए इस AI Chatbot ने गूगल समेत अन्य टेक कंपनियों को ऐसा ही चैटबॉट लाने के लिए मजबूर कर दिया।

ChatGPT for Android is now available for download in the US, India, Bangladesh, and Brazil! We plan to expand the rollout to additional countries over the next week. https://t.co/NfBDYZR5GI

— OpenAI (@OpenAI) July 25, 2023