WiFi बार-बार कर रहा है परेशान, स्पीड अचानक हो जाती है स्लो? ये छोटी सी ट्रिक आएगी काम

आज के समय में इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। घर में Smartphone, laptop, smart TV, CCTV camera और कई स्मार्ट डिवाइस WiFi के जरिए ही इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। ऐसे में अगर WiFi की स्पीड अचानक धीमी हो जाए तो काम से लेकर मनोरंजन तक हर चीज प्रभावित होने लगती है। हालांकि ज्यादातर लोग इंटरनेट स्लो होने पर अपने इंटरनेट प्लान या सर्विस प्रोवाइडर को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कई बार समस्या की वजह खुद WiFi राउटर भी होता है। बहुत से लोग राउटर को एक बार ऑन करने के बाद महीनों तक बंद या रीस्टार्ट नहीं करते, जिससे उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है।

लंबे समय तक राउटर चालू रखने से क्या असर पड़ता है?

असल में WiFi राउटर भी एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसके अंदर प्रोसेसर, मेमोरी और सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, जो लगातार डेटा को मैनेज करते रहते हैं। लंबे समय तक लगातार चलने की वजह से इसकी टेम्पररी मेमोरी में कई तरह का डेटा और फाइलें जमा हो जाती हैं। इसके कारण राउटर की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम हो सकती है। यही वजह है कि कई बार इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है, नेटवर्क बार-बार डिस्कनेक्ट होने लगता है या कुछ डिवाइस सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते। ऐसे में केवल राउटर को रीस्टार्ट करना कई समस्याओं का आसान समाधान साबित हो सकता है।

राउटर को रीस्टार्ट करने से क्या फायदे मिलते हैं?

राउटर को रीस्टार्ट करने पर उसकी टेम्पररी मेमोरी साफ हो जाती है और सिस्टम फिर से नए सिरे से काम शुरू करता है। इससे नेटवर्क से जुड़ी छोटी-मोटी तकनीकी परेशानियां अपने आप दूर हो सकती हैं। कई मामलों में रीस्टार्ट करने के बाद इंटरनेट की स्पीड पहले से बेहतर हो जाती है और कनेक्शन अधिक स्थिर महसूस होता है। इसके अलावा राउटर को रीस्टार्ट करने से सॉफ्टवेयर से जुड़ी कुछ अस्थायी गड़बड़ियां भी ठीक हो सकती हैं। यही कारण है कि टेक एक्सपर्ट्स किसी भी नेटवर्क समस्या आने पर सबसे पहले राउटर को बंद करके दोबारा चालू करने की सलाह देते हैं। यह एक आसान तरीका है, जिसे अपनाने में केवल कुछ मिनट लगते हैं।

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WiFi राउटर को कितने समय बाद रीस्टार्ट करना चाहिए?

एक्सपर्ट्स के अनुसार घरेलू WiFi राउटर को महीने में कम से कम एक बार जरूर रीस्टार्ट करना चाहिए। वहीं जिन घरों में इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा होता है और कई डिवाइस एक साथ WiFi से जुड़े रहते हैं, वहां हर दो से तीन सप्ताह में राउटर रीस्टार्ट करना फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए राउटर को बंद करके लगभग 30 सेकंड तक इंतजार करें और फिर दोबारा चालू कर दें। यह छोटा सा कदम इंटरनेट की स्पीड और नेटवर्क की स्थिरता को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसलिए अगर आपके घर का WiFi भी इन दिनों धीमा चल रहा है, तो नया प्लान लेने या तकनीकी सहायता लेने से पहले एक बार राउटर को रीस्टार्ट करके जरूर देखें।