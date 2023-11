Realme 6 Burning: खेल रहा था क्रिकेट... धू-धू कर जलने लगा रियलमी का फोन

Realme 6 में आग लगने की एक और मामला सामने आया है। क्रिकेट खेलने के दौरान यूजर के जेब में फोन गर्म होने लगा और निकालने पर धू-धू कर जल गया। यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर इस घटना का वीडियो और तस्वीर शेयर किया है। मोबाइल फोन में आग लगने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी रियलमी, रेडमी, वनप्लस जैसे ब्रांड्स के फोन में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से होती है, जबकि कई बार इसमें यूजर्स की भी गलती होती है।यूजर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने 11 मई 2020 को यह स्मार्टफोन खरीदा था।

सिकंदर नाम के यूजर ने अपने X पोस्ट में बताया कि 23 नवंबर की सुबह जब वो क्रिकेट खेल रहा था, तो उसे पॉकेट में कुछ गर्म महसूस हुआ। 10 मिनट के अंदर ही उसका फोन पूरी तरह जल गया। सिकंदर ने इसका एक वीडियो और कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। रियलमी से मदद मांगते हुए उसने बताया कि उसने 11 मई 2020 को Realme 6 का 4GB RAM और 64GB वाला वेरिएंट खरीदा था।

