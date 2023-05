भारत में आए दिन फोन कॉल के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी होती रहती है। कभी फोन करके उनको डेबिट कार्ड पिन बताने को कहा जाता है। तो कभी किसी गलत लिंक पर क्लिक करते ही उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। स्कैमर समय के साथ-साथ और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। वे एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे कॉल करते हैं, जो फर्जी नहीं लगते। Also Read - Microsoft लेकर आया Xbox Referral प्रोग्राम, दोस्तों को उपहार के रूप में दे सकेंगे गेम पास

एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, कई भारतीयों ने बताया है कि वे रियल और AI जेनरेटेड फेक वॉयस कॉल के बीच अंतर नहीं कर पाते और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आज हम आपको इस तरह के फ्रॉड कॉल से बचने के लिए कुछ टिप्स देने वाले हैं, जो आपके बैंक अकाउंट को खाली होने से बचाएंगे। आइये, जानते हैं।

भारत में लोग नहीं पहचान पा रहे फेक कॉल

आपकी जानकारी के लिए बात दें कि हाल में McAfee ने 7,054 लोगों के साथ एक The Artificial Imposter नाम का सर्वे किया है। यह सर्वे भारत समेत सात देशों में किया गया था। इस सर्वे में बताया गया कि 67 प्रतिशत भारतीय रियल व्यक्ति की आवाज और AI द्वारा बनाई गई आवाज में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं।

इस तरह के स्कैम काफी मंहगे पड़ सकते हैं। अपने पैसे खोने वाले 48 प्रतिशत भारतीयों का कहना है कि उन्हें 50,000 रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

इस कारण लोगों को हमेशा ऐसे कॉल से सावधान रहना चाहिए। अगर आपको भी हर समय यह चिंता सताती है कि इन कॉल से कैसे बचा जाए तो नीचे दिए गए टिप्स को पढ़ें। यह आपके काफी कम आ सकती हैं।

बचने के लिए हमेशा याद रखें ये बातें