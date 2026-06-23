Overnight Charging Vs Morning Charging: बैटरी लाइफ के लिए कौन-सा तरीका है सही, जानें यहां

लोगों के बीच अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि स्मार्टफोन को रातभर चार्ज करना या फिर सुबह उठकर चार्ज करना सही है। कई लोग अपनी सुविधा के लिए फोन को रातभर चार्ज पर लगाकर छोड़ देते हैं, जबकि कई सुबह उठकर मोबाइल फोन चार्ज करते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है, तो यह गाइड आपके काम आने वाली है। हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि ओवरनाइट चार्जिंग या मॉर्निंग चार्जिंग में से कौन-सा विकल्प बेहतर रहेगा और बैटरी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।

Overnight Charging Vs. Morning Charging

विशेषज्ञों की मानें, तो स्मार्टफोन को रातभर चार्ज करने से कोई नुकसान नहीं है। आजकल स्मार्टफोन में ऐसे फीचर्स आने लगे हैं, जो बैटरी के 80 प्रतिशत चार्ज होने पर चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं। इससे फायदा यह होता है कि बैटरी पूरी रात चार्जिंग पर लगने होने के बाद भी सुरक्षित रहती है। बैटरी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि, फास्ट चार्जिंग से चार्ज करने पर बैटरी हीट-अप हो जाती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है।

फुल चार्ज होने के बाद भी डिवाइस चार्जर से कनेक्ट रहेगा। बैटरी बिजली के संपर्क में रहेगी और उस पर वोल्टेज का दबाव पड़ता रहेगा। लंबे समय तक ऐसा करने से बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता रहता है और उसकी लाइव कम हो जाती है।

अब मॉर्निंग में डिवाइस चार्ज करने की बात करें, तो यह बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बैटरी 20 से 80 प्रतिशत के बीच रहती है, जिससे बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। इससे फोन की बैटरी पर केमिकल दबाव कम पड़ता है और उसकी वर्किंग व बैकअप प्रभावित नहीं होता है। कुल मिलाकर कहें, तो रात के बजाय सुबह उठकर ही फोन को चार्ज करने की आदत डालें। इससे आपके फोन की बैटरी बेहतर काम करेगी और सालों-साल चलेगी।

क्या बिल्कुल ही गलत है रातभर फोन को चार्जिंग पर छोड़ना ?

रिपोर्ट्स की मानें, तो रातभर फोन को चार्ज करना गलत नहीं है। ऐसा करने से फोन ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि फोन ऐसे फीचर के साथ आने लगे हैं, जो डिवाइस के चार्ज होने पर खुद-ब-खुद कंट्रोल करते हैं, लेकिन बिजली लगातार सप्लाई होती रही है। इससे बैटरी के आयन लगातार मूव करते रहते हैं, जिससे बैटरी का तापमान बढ़ने लगता है। लंबे समय तक ऐसे चार्ज करने से परफॉर्मेंस पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है।

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कैसे रखें बैटरी को ठीक

अगर आपको मजबूरन रात में फोन चार्ज करना पड़ रहा है, तो फोन में मौजूद Adaptive Charging फीचर का उपयोग करें। इससे फोन पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए आप फोन की बैटरी को 20 से 80 प्रतिशत के बीच रखने का प्रयास करें।