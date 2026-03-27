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खरीदा है नया फोन, सबसे पहले ऑन करें ये फीचर, कभी लीक नहीं होगा पर्सनल डेटा

नया फोन खरीदने के बाद यूजर्स सिक्योरिटी फीचर सेटअप करना भूल जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। नीचे कुछ फीचर्स बताए गए हैं, जिन्हें आपको ऑन करके रखना है। इससे आपका डिवाइस सुरक्षित रहेगा।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 27, 2026, 04:34 PM (IST)

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अक्सर लोग नया स्मार्टफोन खरीदने के बाद उसका कैमरा और इंटरफेस एक्सप्लोर करने लगते हैं। इस दौरान वे सिक्योरिटी फीचर्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के डिजिटल युग में बैंकिंग से लेकर पर्सनल डेटा तक फोन में स्टोर होता है, अगर सेफ्टी फीचर न ऑन हो, तो डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। news और पढें: REDMI 15A 5G भारत में हो गया लॉन्च, फीचर्स से लेकर कीमत तक जानें सब कुछ

अगर आपने भी नया फोन खरीदा है और एक्साइटमेंट में आकर सिक्योरिटी फीचर सेटअप करना भूल गए हैं, तो टेंशन न लें। हम आपको यहां कुछ फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको ऑन करना है। इससे आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और चोरी होने की संभावना कम हो जाएगी। news और पढें: WhatsApp में आया सबसे बड़ा अपडेट, अब iPhone और Android यूजर्स को मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

डिवाइस ट्रैकिंग

Android और iPhone में डिवाइस ट्रैकिंग फीचर मिलता है। यह सेटिंग में फाइंड माय डिवाइस नाम से मौजूद है। इसे ऑन रखना चाहिए, जिससे चोरी हुए फोन को खोजना आसान हो जाएगा। इसके साथ आप डिवाइस को रिंग करने के साथ उसमें मौजूद डेटा को डिलीट कर सकते हैं। news और पढें: 2000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 दमदार Power Banks, Android से लेकर iPhone तक सब होंगा मिनटों में चार्ज

रिमोट लॉक

एंड्रॉइड स्मार्टफोन की सेटिंग में रिमोट लॉक फीचर मिलता है। इस सुविधा को ऑन करके रखना चाहिए। इससे आप अपने चोरी हुए डिवाइस को घर बैठे लॉक कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपना फोन नंबर वेरिफाई करना होगा।

पासवर्ड और फेस अनलॉक

सभी स्मार्टफोन में फेस अनलॉक और पासवर्ड लगाने की सुविधा मिलती है, जिससे कोई भी आपके डिवाइस को अनलॉक नहीं कर पाएगा। इससे आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसे सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी सेक्शन में जाएं। यहां से आप पिन से लेकर फेस स्कैन करके डिवाइस को सुरक्षित रख सकते हैं।

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SIM लॉक

भारत में सिम फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग इस स्कैम को अंजाम देने के सिम स्वैप करते हैं। अच्छी बात यह है कि सिम को लॉक किया जा सकता है। इससे कोई भी उस सिम को दूसरे डिवाइस में लगाकर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इससे आपको अतिरिक्त सुरक्षा लेयर मिलेगी।