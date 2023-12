IPL Auction 2024 Live Streaming: भारत में क्रिकेट लवर के लिए जल्द Indian Premier League (IPL) की शुरुआत होने वाली है। आज यानी 19 दिसंबर, 2024 को IPL Auction 2024 है। IPL के इतिहास में पहली बार भारत में ऑक्शन नहीं हो रहा है। जी हां, इस बार दुबई में इंडियन प्रीमियम लीग के लिए प्लेयर्स पर बोली लगाई जाएगी। आज कुल 333 प्लेयर्स पर बोली लगने की संभावना है। इनमें से 214 भारतीय हैं और 119 विदेशी क्रिकेटर हैं। IPL Auction 2024 को टीवी के साथ-साथ ऑनलाइन भी फ्री में देखा जा सकेगा। इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगी। आइये, जानें कब और कहां देख पाएंगे IPL Auction 2024 Live Streaming।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग की नीलामी आयोजित करने वाली Mallika Sagar ही आज होने वाली नीलामी में नीलामीकर्ता बनेंगी। आईपीएल में वह पहली महिला नीलामीकर्ता होंगी।

फाइनल IPL 2024 Auction पूल में कुल 333 प्लेयर्स होंगे। इसमें 10 फ्रेंचाइजी द्वारा भरने के लिए अधिकतम 77 स्लॉट उपलब्ध होंगे। इनमें से 30 विदेशी खिलाड़ी होंगे। इसमें कुल 214 भारतीय प्लेयर और 119 विदेशी प्लेयर होंगे, जिनमें दो एसोसिएट देशों के भी शामिल हैं। इसमें 116 कैप्ड प्लेयर और 215 अनकैप्ड प्लेयर हैं, जिनमें दो एसोसिएट देशों के हैं।

IPL 2024 Auction आज यानी 19 दिसंबर, 2024 को दुबई में 11:30 AM (लोकल समय के अनुसार) और भारतीय समय के अनुसार 1:00 PM IST से शुरू हो जाएगा। इसे Star Sports Network पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म Jio Cinema पर होगी। आज सभी भारतीयों की नजर इस पर लगी हुई है।

