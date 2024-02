IND vs AUS Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 11 फरवरी रविवार के दिन ICC Men’s Under-19 World Cup का फाइनल मैच खेला जा रहा है। मैच की शुरुआत दोपहर 1.30 बजे से हो चुकी है। बता दें, इससे पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल्स में हारकर फाइनल्स में जगह बनाई थी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल्स में जगह बनाई। आज दोनों वर्ल्ड के लिए आमने-सामने हैं। अगर आप क्रिकेट के डाय हार्ट फैन हैं और मैच का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते, तो आप अपने स्मार्टफोन पर मैच को लाइवस्ट्रीम कर सकते हैं। आइए जानते हैं फोन पर मैच कब और कहां देख सकेंगे लाइव।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 11 फरवरी को ICC Men’s Under-19 World Cup का फाइनल मैच खेला जा रहा है, जिसकी शुरुआत दोपहर 1.30 बजे से हो चुकी है। 1 बजे दोनों टीमों के बीच टॉस हुआ, जिसमें टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ऐसे में भारत पहले गेंदबाजी करेगा। यह मैच बेनोनी के विलोमूर पार्क (Willowmoore Park) में खेला जा रहा है।

