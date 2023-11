ICC world Cup 2023: क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल की टिकट कहां से ऑनलाइन करें बुक, जानें तरीका

ICC Cricket World Cup 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच की टिकट बुकिंग आज यानी 9 नवंबर रात 8 बजे से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। BCCI ने यह जानकारी अपने X (Twitter) हैंडल के जरिए दी है। भारत में खेले जा रहे इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं, दूसरा सेमीफाइनल 17 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का फाइन 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल के लिए भारतीय टीम क्वालिफाई कर चुकी है। भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में से किसी एक टीम से होगा। वहीं, दूसरा सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो सकता है।

भारतीय क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए पहले सेमीफाइनल का टिकट काफी महंगा हो सकता है। इसके लिए क्रिकेट फैंस फटाफट बुकिंग करना चाहेंगे। वहीं, दूसरे सेमीफाइनल का टिकट इतना महंगा नहीं मिलेगा, जबकि वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर भारतीय टीम पहुंचती है, तो उसका टिकट भी पहले सेमीफाइनल की तरह ही महंगी हो सकती है। फिलहाल bookmyshow की वेबसाइट पर पहले सेमीफाइनल का टिकट 45,000 रुपये की कीमत में दिख रहा है।

