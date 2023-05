JioDive VR Headset में IPL देखकर मिलेगा स्टेडियम वाला मजा, ऐसे करें इस्तेमाल

Jio कंपनी ने अपना पहला वर्चुअल-रियालिटी हेडसेट JioDive VR भारत में लॉन्च कर दिया है। यह हेडसेट यूजर्स को 360 डिग्री एंगल पर आईपीएल मैच देखने की सुविधा देता है। मैच को 360 डिग्री एंगल से देखना मतलब घर बैठे वर्चुअली स्टेडियम वाली फील लेना है। खास बात यह है कि यह हेडसेट काफी किफायती है, जिसे कोई भी खरीद सकता है। कंपनी ने इसे महज 1299 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। Also Read - JioDive VR हैडसेट लॉन्च, घर बैठे 360 डिग्री में देख सकेंगे Live IPL Match

IPL 2023 खत्म होने से पहले अगर आप भी JioDive VR Headset के जरिए वर्चुअली स्टेडियम वाला फील लेना चाहते हैं, तो इस डिवाइस को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट व JioMart से खरीद सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो यहां जान लीजिए JioDive VR Headset पर कैसे देखें आईपीएल मैच लाइव।

Bringing you a stadium-like experience at home with #JioDive.

– Watch cricket in 360 immersive view

– Enjoy #TATAIPLonJioCinema on a 100-inch virtual screen

– Experience #360cricket from multiple camera angles

Buy now https://t.co/1azFVIwqfR#EnterANewReality #IPL2023 pic.twitter.com/PxplF0SAz9

