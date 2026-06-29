आमतौर पर हम सब स्मार्टफोन यूज करने से पहले फोन की स्क्रीन को ऑन करने के लिए Power Button का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, बार-बार पावर बटन को ऑन-ऑफ करने के बाद पावर बटन खराब होने की भी शिकायतें देखी गई है। अगर आपके फोन का भी पावर बटन काम नहीं कर रहा है और आपको स्क्रीन ऑन करने में परेशानी आ रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल, सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में Smart Screen Wake Up फीचर होता है, जिसका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं। अगर आपके फोन का पावर बटन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो यह फीचर आपके काम आने वाला है। इसके अलावा भी यदि आप इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका पावर बटन जल्दी खराब नहीं होगा और लंबे समय तक काम करेगा।

अगर आपके फोन का Power Button काम नहीं कर रहा है, तो आप Smart Screen Wake Up को तुरंत फोन में ऑन कर दें। आइए जानते हैं फोन में यह फीचर का छिपा मिलेगा।

बिना पावर बटन ऐसे ऑन करें फोन की स्क्रीन

1. इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने Android स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना होगा।

2. इसके बाद स्क्रोल-डाउन करने के बाद आपको Accessibility वाले ऑप्शन पर जाना है।

3. यहां आपको Smart Motion वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद Smart Screen On/off वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

5. यहां आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें Raise to Wake, Double Tap to Wake और Double Tap to Off जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

6. आप अगर अपने स्मार्टफोन का पावर बटन खराब नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप Raise to Wake या फिर Double Tap to Wake वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा।

7. इसके बाद इन ऑप्शन को ऑन कर दें।

8. इसके बाद अब स्क्रीन को ऑन करने के लिए आपको पावर बटन नहीं दबाना होगा। Raise to Wake ऑप्शन ऑन करने के बाद आप जैसे ही फोन को उठाते हैं, वैसे ही फोन की स्क्रीन ऑन हो जाती है और आप फोन को अनलॉक करके एक्सेस कर सकेंगे।

9. इसके अलावा, Double Tap to Wake वाले ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको स्क्रीन ऑन करने के लिए स्क्रीन पर बस डबल टैप करना होगा।

10. सिर्फ स्क्रीन को ऑन करने के लिए ही नहीं बल्कि आप स्क्रीन को ऑफ करने के लिए स्मार्ट फीचर का एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन बंद करने के लिए पावर बटन दबाना नहीं होगा।

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11. बिना पावर बटन के स्क्रीन बंद करने के लिए भी आप Double Tap to Wake वाले फीचर का टॉगल ऑन करना होगा।