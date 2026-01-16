ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज है गलत मोबाइल नंबर? घर बैठे ऐसे करें तुरंत अपडेट

आज के समय में ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ गाड़ी चलाने का डॉक्यूमेंट नहीं रह गया है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सरकारी पहचान पत्र बन चुका है। बैंकिंग काम, इंश्योरेंस क्लेम, ई-चालान, लाइसेंस रिन्यूअल और कई ऑनलाइन सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसमें दर्ज मोबाइल नंबर का सही और एक्टिव होना बेहद जरूरी हो गया है अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में पुराना, बंद या गलत मोबाइल नंबर दर्ज है तो आपको OTP न मिलने की समस्या हो सकती है। इससे कई जरूरी ऑनलाइन सेवाएं बीच में ही अटक जाती हैं और बार-बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से सरकार ने मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा को ऑनलाइन और आसान बना दिया है।

क्या लगाने पड़ेंगे RTO या किसी दफ्तर के चक्कर?

अच्छी खबर यह है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए आपको RTO या किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह काम आप अपने घर बैठे सरकार के Parivahan Sarathi पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल या कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है।

ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर बदलने का पूरा तरीका क्या है?

ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में Parivahan.gov.in वेबसाइट ओपन करें। होमपेज पर आपको ‘Driving Licence Related Services’ का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट करें और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं वाले पेज पर जाएं। यहां आपको ‘Update Mobile Number / Services on Driving Licence’ का ऑप्शन मिलेगा, उसे चुनें। अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और मांगी गई बाकी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद नया मोबाइल नंबर डालें, जिस पर आप आगे सभी OTP और अलर्ट पाना चाहते हैं।

Trending Now

OTP वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर अपडेट होने में कितना समय लगता है?

नया मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा, जिसे वेबसाइट पर एंटर करके वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। कुछ राज्यों में इस सेवा के लिए मामूली शुल्क भी लिया जा सकता है, जिसे आप ऑनलाइन पेमेंट के जरिए आसानी से भर सकते हैं। भुगतान के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। एक बार रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद यह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में चली जाती है और कुछ ही दिनों के भीतर आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है। अपडेट पूरा होने के बाद आप बिना किसी परेशानी के ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।