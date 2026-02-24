Instagram पर ऑनलाइन होकर भी दिखेंगे ऑफलाइन, ऐसे करें तुरंत Active Status ऑफ

Instagram पर अगर आप नहीं चाहते कि कोई यह देखे कि आप कब ऑनलाइन हैं, तो अब इसे आसानी से बंद किया जा सकता है। इंस्टाग्राम का ‘Active Status’ फीचर आपके दोस्तों को यह दिखाता है कि आप इस समय ऐप पर एक्टिव हैं या आखिरी बार कब ऑनलाइन आए थे। चैट लिस्ट में आपके नाम के आगे ग्रीन कलर का डॉट दिखता है, जिससे सामने वाला समझ जाता है कि आप ऑनलाइन हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इस फीचर को बंद करने का ऑप्शन दिया है, जिससे आप आराम से इंस्टाग्राम चला सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ऑनलाइन थे।

Active Status ऑन रहने से क्या होता है?

Active Status फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑन रहता है, यानी नया अकाउंट बनाते ही यह चालू होता है। अगर आप इसे बंद नहीं करते, तो आपके फॉलोअर्स और जिनसे आपने डायरेक्ट मैसेज (DM) में बात की है, वे आपकी एक्टिविटी देख सकते हैं। कई बार लोग सिर्फ पोस्ट देखने या रील्स स्क्रॉल करने के लिए ऐप खोलते हैं, लेकिन ग्रीन डॉट दिखने से सामने वाला तुरंत चैट शुरू कर देता है। जब आप यह सेटिंग बंद कर देते हैं, तो न तो कोई आपकी ऑनलाइन स्टेटस देख पाएगा और न ही यह जान पाएगा कि आप आखिरी बार कब एक्टिव थे। हालांकि ध्यान रखें कि इसे बंद करने के बाद आप भी दूसरों का Active Status नहीं देख पाएंगे।

Android और iPhone में Active Status कैसे बंद करें?

अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं, तो Instagram या Instagram Lite App खोलें और अपनी प्रोफाइल पर जाएं। ऊपर दाईं ओर दिख रहे तीन लाइन वाले मेन्यू पर टैप करें। इसके बाद ‘Settings and Activity’ में जाकर ‘Messages and story replies’ ऑप्शन चुनें। यहां ‘Show Activity Status’ का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करके टॉगल को ऑफ कर दें। iPhone या iPad यूजर्स के लिए भी लगभग यही तरीका है। ऐप खोलकर प्रोफाइल में जाएं, तीन लाइन वाले मेन्यू पर टैप करें, फिर ‘Settings and Activity’ में ‘Messages and story replies’ चुनें और ‘Show Activity Status’ का टॉगल बंद कर दें। एक बार यह सेटिंग ऑफ करने के बाद यह सभी डिवाइस पर लागू हो जाएगी जहां आपका अकाउंट लॉगिन है।

क्या ब्राउजर या कंप्यूटर से भी Active Status ऑफ किया जा सकता है?

अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउजर से इंस्टाग्राम चलाते हैं, तब भी यह फीचर बंद किया जा सकता है। instagram.com पर लॉगिन करें और बाईं ओर दिए गए ‘More’ या तीन लाइन वाले मेन्यू पर क्लिक करें। वहां से ‘Settings’ में जाएं, फिर ‘Messages and story replies’ चुनें। इसके बाद ‘Show Activity Status’ का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप बंद कर सकते हैं। सेटिंग ऑफ करते ही आपके नाम के आगे दिखने वाला ग्रीन डॉट गायब हो जाएगा और कोई यह नहीं देख पाएगा कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं।