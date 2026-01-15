comscore
Spam Calls से हैं परेशान? इस आसान ट्रिक्स का करें यूज, तुरंत मिलेगा छुटकारा!

आजकल मोबाइल पर बार-बार आने वाली स्पैम कॉल्स लोगों की बड़ी परेशानी बन चुकी हैं। ये कॉल्स न सिर्फ समय खराब करती हैं, बल्कि धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ाती हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप इन अनचाहे कॉल्स से राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 15, 2026, 05:22 PM (IST)

Spam Calls

photo icon Spam Calls

आजकल Spam Calls यानी अनचाहे फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं। ये कॉल्स सिर्फ किसी चीज का प्रचार करने के लिए ही नहीं होते, बल्कि कई बार लोगों को धोखा देने और पैसे ठगने के लिए भी किए जाते हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है अगर हम थोड़ा ध्यान रखें और मोबाइल में मौजूद कॉल ब्लॉक और रिपोर्ट करने वाले फीचर्स का सही इस्तेमाल करें तो इन कॉल्स से काफी हद तक बचा जा सकता है। सही जानकारी और सावधानी से आप अपने फोन को सुरक्षित रख सकते हैं और स्पैम कॉल्स की परेशानी कम कर सकते हैं। news और पढें: TRAI का नया नियम: इंश्योरेंस कंपनियों की कॉल अब इस नंबर से ही आएंगी

Spam Calls आए तो ये चीज बिल्कुल न करें

Spam Calls से बचने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अनजान नंबरों से आने वाले कॉल्स को न उठाएं। कई बार लोग गलती से ऐसे नंबरों पर फोन उठा लेते हैं या मिस कॉल देखकर वापस कॉल कर देते हैं। इससे स्पैम करने वालों को लगता है कि आपका नंबर चालू है और वे आपको बार-बार कॉल करने लगते हैं। इसके अलावा कई कंपनियां आपका नंबर जैसी जानकारी आगे बेच देती हैं, जिससे कॉल सेंटर्स को आपका नंबर मिल जाता है और स्पैम कॉल्स बढ़ जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम समझदारी से काम लें, अनजान कॉल्स से दूरी बनाएं और उन्हें रोकने के लिए सही तरीके अपनाएं। news और पढें: iPhone में सबसे कमाल का फीचर, अब Spam Calls से मिलेगा छुटकारा

स्पैम कॉल्स से बचने के लिए सबसे पहले क्या करें

स्पैम कॉल्स से बचने के लिए आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को Do-Not-Call लिस्ट में रजिस्टर करा लें। इससे ज्यादातर बेकार और प्रचार वाले कॉल्स अपने-आप बंद हो जाते हैं। अपने स्मार्टफोन में जो स्पैम कॉल रोकने का फीचर होता है, उसे जरूर चालू रखें। इसके अलावा Truecaller, RoboKiller या Nomorobo जैसे ऐप्स इस्तेमाल करने से गलत और संदिग्ध नंबर पहले ही ब्लॉक हो जाते हैं, साथ ही अनजान कॉल्स न उठाएं, विदेश से आने वाले नंबरों को ब्लॉक करें और जहां संभव हो वहां से अपनी निजी जानकारी हटवाएं। इन छोटे-छोटे उपायों से स्पैम कॉल्स की परेशानी काफी कम हो सकती है। news और पढें: रोज-रोज लोन और फर्जी कॉल्स से हैं परेशान, बस ऑन करें ये सेटिंग, सिर्फ 1 मिनट में ही मिलेगा हमेशा के लिए छुटकारा

इसके अलावा आप कुछ और आसान उपाय भी अपना सकते हैं

फोन को Do Not Disturb (DND) या साइलेंट मोड पर रखें, ताकि बार-बार आने वाले कॉल्स परेशान न करें। मोबाइल में मौजूद कॉल स्क्रीनिंग सुविधा का इस्तेमाल करें, जिससे पहले ही पता चल जाए कि कॉल सही है या नहीं। आम ठगी के तरीकों के बारे में थोड़ी जानकारी रखें, ताकि कोई आपको आसानी से धोखा न दे सके। अपने मोबाइल ऐप्स और सेवाओं की अनुमतियां समय-समय पर चेक और अपडेट करते रहें, साथ ही अपने बैंक और ऑनलाइन अकाउंट्स पर नजर रखें। इन छोटे कदमों से न सिर्फ स्पैम कॉल्स कम होंगी बल्कि आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी और मन का तनाव भी कम होगा। सही तरीके से इन उपायों को अपनाने पर कुछ ही हफ्तों में फर्क साफ नजर आने लगेगा।