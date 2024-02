How to know your Wi-Fi Password: वाई-फाई पासवर्ड को एक बार डिवाइस में सेव करने के बाद, उसे दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे ही उस वाई-फाई की रेंज में आते हैं आपके फोन या फिर डिवाइस में वाई-फाई अपने-आप ही कनेक्ट हो जाता है। ऐसे में सालों तक वो पासवर्ड आपके डिवाइस में सेव रहता है। कई बार लोग सालों-साल पासवर्ड एंटर न करने की वजह से पासवर्ड भूल जाते हैं। ऐसे में दिक्कत तब आती है, जब आपको कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार घर आकर आपसे आपके वाई-फाई का पासवर्ड मांगता है।

अगर आप भी अक्सर अपने वाई-फाई का पासवर्ड भूल जात हैं, तो यह आर्टिकल आपकी मदद करने वाला है। आज हम आपको इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए धांसू ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक की मदद से आप सेकेंड्स के अंदर अपने फोन में सेव वाई-फाई का पासवर्ड पता कर सकेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि Android और iPhone में सेव पासवर्ड देखने का तरीका अलग-अलग है। इस आर्टिकल में हम आपको दोनों डिवाइस पर वाई-फाई पासवर्ड देखने की ट्रिक बताने जा रहे हैं।

How to see your Wi-Fi password in Android Phone

1. आप अपने फोन में सेव पासवर्ड को आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने Android फोन में Wi-Fi password देखने के लिए सबसे पहले वाई-फाई ऑप्शन पर जाना होगा।

2. इसके बाद अपने वाई-फाई नेटवर्क पर क्लिक करें।

3. अब अपने कनेक्टेड डिवाइस के वाई-फाई के बगल में दिख रहे सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें।

4. यहां आपको Forgot, Disconnect और Share ऑप्शन दिखाई देगा।

5. आपको QR Code ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

6. यहां आपको क्यूआर कोड के नीचे अपने वाई-फाई का पासवर्ड दिखेगा।

How to see your Wi-Fi password in iPhone

1. Android के अलावा, आप अपने iPhone में भी सेव वाई-फाई पासवर्ड को देख सकते हैं। इसके लिए अपने आईफोन के वाई-फाई सेक्शन में जाएं।

2. इसके बाद कनेक्टेड वाई-फाई नेटवर्क पर क्लिक करें।

3. अब बगल में दिख रहे i आइकन पर क्लिक करें।

4. पासवर्ड अनलॉक करने के लिए आपको फेस आईडी व टच आईडी का इस्तेमाल करना होगा।

5. यहां आपको Auto Join के नीचे सेव पासवर्ड दिखाई दे जाएगा।