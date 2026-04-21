बच्चे के नाम PPF अकाउंट कैसे खोलें? जानिए पूरा आसान तरीका

भारत में बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए Public Provident Fund (PPF) एक बेहद भरोसेमंद ऑप्शन बनता जा रहा है। आज के समय में बढ़ती शिक्षा और लाइफस्टाइल की लागत को देखते हुए माता-पिता जल्दी निवेश शुरू करना चाहते हैं, ताकि आगे चलकर बच्चों की पढ़ाई और जरूरतों में कोई परेशानी न हो। PPF एक लंबी अवधि का निवेश ऑप्शन है, जिसे भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इसमें जोखिम बहुत कम होता है, खास बात यह है कि इसे बच्चों के नाम पर भी खोला जा सकता है। छोटे-छोटे निवेश से शुरू होकर यह योजना समय के साथ एक मजबूत फंड में बदल सकती है, जिससे बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित बनता है।

बच्चों के लिए PPF खाता खोलने के क्या नियम और एलिजिबिलिटी हैं?

बच्चों के लिए PPF खाता खोलना आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नाबालिग (माइनर) खुद से खाता नहीं खोल सकता, बल्कि उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही यह प्रक्रिया पूरी करते हैं। एक बच्चे के नाम पर केवल एक ही PPF खाता खोला जा सकता है। दादा-दादी भी खाता खोल सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे कानूनी अभिभावक हों। इसके अलावा बच्चा भारतीय नागरिक होना चाहिए। इस खाते में न्यूनतम 500 रुपये सालाना जमा करना जरूरी है, जबकि अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है। यह सीमा अभिभावक के सभी PPF खातों को मिलाकर तय होती है, इसलिए निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है।

माइनर PPF अकाउंट खोलने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया क्या है?

अगर आप अपने बच्चे के लिए PPF खाता खोलना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया काफी सरल है…

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सबसे पहले आपको किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा, जहां PPF की सुविधा उपलब्ध हो।

वहां से माइनर PPF खाता खोलने का फॉर्म लें और उसमें बच्चे व अभिभावक की जानकारी भरें।

इसके बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।

सभी डॉक्यूमेंट की जांच के बाद आपको शुरुआती जमा राशि देनी होगी।

जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है, खाता एक्टिव हो जाता है।

यह खाता 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है, जो इसे लंबी अवधि की योजना बनाता है।

जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो खाते का नियंत्रण उसके नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है।

PPF में टैक्स बेनिफिट, विड्रॉल और मैच्योरिटी के नियम क्या हैं?

PPF खाते का एक बड़ा फायदा इसका टैक्स बेनिफिट है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इसमें निवेश पर छूट मिलती है और सबसे खास बात यह है कि इसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है, जरूरत पड़ने पर कुछ वर्षों बाद आंशिक विड्रॉल की सुविधा भी मिलती है, जबकि विशेष परिस्थितियों जैसे मेडिकल इमरजेंसी या उच्च शिक्षा के लिए समय से पहले खाता बंद किया जा सकता है।