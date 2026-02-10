comscore
iPhone में बिना पैसे दिए पाएं अनलिमिटेड स्टोरेज, 90% लोग नहीं जानते Apple की ये सीक्रेट ट्रिक!

अगर आपके iPhone की स्टोरेज बार-बार फुल हो जाती है और आप iCloud पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो ये ट्रिक आपके बहुत काम की है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 10, 2026, 03:50 PM (IST)

अगर आपके iPhone की स्टोरेज बार-बार फुल हो जाती है और आप iCloud+ का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो Apple का एक Built-In फीचर आपके बहुत काम आ सकता है। दरअसल iPhone में मौजूद Shared Album फीचर की मदद से आप बिना एक भी रुपया दिए अनलिमिटेड स्टोरेज जैसा अनुभव ले सकते हैं। यह फीचर Photos App का हिस्सा है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सेव की गई फोटो और वीडियो आपके iCloud स्टोरेज को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, यानी न स्टोरेज फुल होने की टेंशन और न ही हर महीने पैसे देने की मजबूरी। इसी वजह से आजकल यह ट्रिक iPhone यूजर्स के बीच काफी फेमस हो रही है। news और पढें: iPhone की मेमोरी फुल? तो तुरंत डिलीट कर सकते हैं ये 10 प्री-इंस्टॉल Apps

क्या है Shared Album फीचर 

Shared Album फीचर को Apple ने असल में फोटो और वीडियो शेयर करने के लिए बनाया है, ताकि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ आसानी से एल्बम शेयर कर सकें लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल पर्सनल स्टोरेज के तौर पर भी किया जा सकता है। जब आप अपनी फोटो या वीडियो Shared Album में डालते हैं, तो वे आपके iCloud स्टोरेज में काउंट नहीं होतीं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आपके पास 5GB का फ्री iCloud प्लान हो, फिर भी आप हजारों फोटो और वीडियो सुरक्षित रख सकते हैंApple की ओर से Shared Album के लिए कोई टाइम लिमिट भी तय नहीं की गई है, इसलिए एक बार सेव की गई फोटो तब तक सुरक्षित रहती हैं, जब तक आप या एल्बम का ओनर उन्हें डिलीटकर दे।

iPhone में Shared Album कैसे बनाएं और इसमें फोटो-वीडियो कैसे सेव करें

अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो तरीका भी बेहद आसान है। सबसे पहले अपने iPhone में Photos App खोलें। इसके बाद नीचे दिए गए Albums सेक्शन में जाएं, यहां आपको ऊपर की ओर + (प्लस) का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करें और New Shared Album को चुनें, अब इस एल्बम को कोई भी नाम दें और Create पर टैप करें, चाहें तो आप इसमें किसी कॉन्टैक्ट को इनवाइट कर सकते हैं या बिना किसी को जोड़े इसे सिर्फ अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप इस Shared Album में एक बार में या धीरे-धीरे करीब 5000 तक फोटो और वीडियो ऐड कर सकते हैं, वो भी बिना iCloud स्टोरेज की चिंता किए।

Shared Album के कुछ लिमिटेशन

हालांकि Shared Album के कुछ लिमिटेशन भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि Apple इसमें फोटो और वीडियो की ओरिजिनल क्वालिटी को कंप्रेस कर देता है, यानी अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी या हाई-रेजोल्यूशन वीडियो सेव करना चाहते हैं, तो यह तरीका आपके लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर किसी वजह से Shared Album डिलीट हो जाता है, तो उसमें मौजूद सारी फोटो और वीडियो भी हट सकती हैं। फिर भी आम यूजर्स के लिए जो सिर्फ यादों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और iCloud+ का खर्च नहीं उठाना चाहते, उनके लिए यह एक शानदार और फ्री ऑप्शन हो सकता है।

