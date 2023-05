WhatsApp मैसेज कैसे करें एडिट, जानें प्रोसेस

WhatsApp ने फाइनली अपने सभी यूजर्स के लिए नया ‘Edit button’ फीचर लॉन्च कर दिया है। इस फीचर का ऐलान 22 मई को Meta के CEO Mark Zuckerberg ने किया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इस फीचर का इस्तेमाल यूजर्स 15 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। मैसेज भेजने के 15 मिनट बाद उस मैसेज को एडिट करने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा।

WhatsApp ‘Edit button’ फीचर यकिनन यूजर्स के लिए काफी काम का साबित होने वाला है। अभी तक व्हाट्सऐप पर यदि कुछ गलत मैसेज टाइप होकर Send हो जाया करता था, तो यूजर्स के पास उस मैसेज को ठीक करने का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं था। उन्हें मजबूरन उस मैसेज को ‘Delete For everyone’ ऑप्शन चुनकर डिलीट करना पड़ता था। मैसेज डिलीट करने के बाद उसे वह फिर से ठीक टाइप करके भेजते थे। ऐसी स्थिति में मैसेज प्राप्त करने वाला इंसान यूजर्स से कई तरह के सवाल करता है कि उन्होंने मैसेज में क्या डिलीट किया और क्यों। इस तरह की सफाई देने से बचने के लिए अब ‘Edit’ फीचर सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है।

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.

You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr

— WhatsApp (@WhatsApp) May 22, 2023