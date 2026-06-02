डेबिट-क्रेडिट कार्ड चोरी या गुम हो जाए तो क्या करें? जानिए मोबाइल, SMS और इंटरनेट बैंकिंग से ब्लॉक करने का सबसे आसान तरीका

भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है और आज करोड़ों लोग रोजाना डेबिट व क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर होटल, रेस्टोरेंट और बड़े पेमेंट तक, कार्ड लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि, इनकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ चोरी या गुम होने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। ऐसे में अगर आपका कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए, तो सबसे पहला कदम उसे तुरंत ब्लॉक करना होना चाहिए ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। और पढें: 1 अप्रैल से बदल रहे हैं नियम, ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब सिर्फ OTP से नहीं चलेगा काम

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कार्ड ब्लॉक करना क्यों है सबसे जरूरी कदम?

कार्ड ब्लॉक करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके बैंक खाते और पैसों की सुरक्षा बनी रहती है। अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ आपका कार्ड लग जाए और उसे कार्ड नंबर, CVV या PIN की जानकारी मिल जाए, तो वह आपके खाते से पैसे निकाल सकता है या ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है। कई बार ऐसे लेनदेन कानूनी परेशानियां भी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए कार्ड के गुम होते ही बिना देर किए उसे बंद कर देना बेहद जरूरी है।

इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कार्ड बंद करने का तरीका क्या है?

सबसे पहले अपने बैंक की आधिकारिक इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट खोलें।

वेबसाइट पर पहुंचने के बाद अपना User ID, Password और अगर आवश्यक हो तो OTP दर्ज करके लॉगिन करें।

लॉगिन करने के बाद ‘Cards’ या ‘Card Services’ सेक्शन में जाएं। यहां आपके सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की लिस्ट दिखाई देगी। जिस कार्ड को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, उसे चुनें और उसकी सेटिंग्स खोलें।

कार्ड चुनने के बाद ‘Manage Cards’, ‘Card Services’ या ‘Support’ जैसे ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको ‘Permanent Block’ या ‘Block Card’ का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी ऑप्शन का यूज करके आप अपने कार्ड को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं।

कुछ बैंक सुरक्षा और रिकॉर्ड के लिए कार्ड ब्लॉक करने का कारण पूछते हैं। यहां आप ‘Card Lost’, ‘Card Stolen’, ‘Damaged Card’ या बाकी उपलब्ध ऑप्शन में से सही कारण चुन सकते हैं।

कारण चुनने के बाद बैंक आपसे अंतिम पुष्टि मांगेगा। स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप सही कार्ड को ब्लॉक कर रहे हैं। इसके बाद ‘Confirm’ या ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।

जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्थायी रूप से ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद बैंक आपको SMS, ईमेल या इंटरनेट बैंकिंग मैसेज के जरिए इसकी पुष्टि भेजेगा कि आपका कार्ड सफलतापूर्वक ब्लॉक कर दिया गया है।

मोबाइल बैंकिंग ऐप से कार्ड कैसे ब्लॉक करें?

सबसे पहले अपने बैंक की आधिकारिक मोबाइल बैंकिंग ऐप को Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड करें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद अपने User ID, Password, MPIN या Biometric Login की मदद से Sign In करें।

Login करने के बाद ऐप के होम पेज पर ‘Cards’, ‘Debit Card’ या ‘Credit Card’ नाम का सेक्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन में आपके बैंक खाते से जुड़े सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी मौजूद होती है।

कार्ड सेक्शन में आपके सभी कार्ड दिखाई देंगे। कार्ड नंबर के आखिरी चार अंक देखकर उस कार्ड की पहचान करें जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। सही कार्ड चुनने के बाद उस पर टैप करें ताकि उसकी सेटिंग्स खुल सकें।

कार्ड चुनने के बाद ‘Manage Card’, ‘Card Controls’ या ‘Support’ जैसे ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको कई ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं, जैसे ‘Disable Card’, ‘Permanent Block and Reissue’ और ‘Raise Dispute’, अलग-अलग बैंकों के ऐप में इन ऑप्शन्स के नाम थोड़े अलग हो सकते हैं।

अगर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है या कहीं खो गया है, तो ‘Permanent Block and Reissue’ का ऑप्शन चुनें। इससे आपका पुराना कार्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और बैंक आपके लिए नया कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

कार्ड को Permanent Block करने का ऑप्शन चुनने के बाद ऐप आपसे दोबारा पुष्टि मांगेगा। यह सुरक्षा के लिए किया जाता है ताकि गलती से कार्ड ब्लॉक न हो जाए। सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें और फिर अपनी सहमति दें।

पुष्टि करने के बाद ‘Permanent Block’ या ‘Confirm’ बटन पर टैप करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। प्रक्रिया पूरी होते ही आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड तुरंत ब्लॉक हो जाएगा और उससे कोई नया लेनदेन नहीं किया जा सकेगा।

कार्ड सफलतापूर्वक ब्लॉक होने के बाद बैंक आपको SMS, ईमेल या ऐप नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी भेजेगा। यह मैसेज इस बात की पुष्टि करता है कि आपका कार्ड सुरक्षित रूप से ब्लॉक हो चुका है और आगे के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

क्या SMS भेजकर भी कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है?