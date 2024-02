Delhi World Book Fair 2024: पुस्तक प्रेमियों के लिए जल्द ही राजधानी दिल्ली में ‘Delhi World Book Fair 2024’ का आयोजन किया जाने वाला है। बुक फेयर की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से होने वाली है। इस बार वर्ल्ड बुक फेयर 2024 की थीम ‘Multi Lingual India’ रहने वाली है, जिसमें बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग स्किल को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। अगर आप भी किताबी कीड़ा हैं और हर साल दिल्ली में आयोजित होने वाले इस बुक फेयर का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। आज हम आपको इस आर्टिकल में 10 तारीख से शुरू होने वाले बुक फेयर से जुड़ी A to Z जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें बुक फेयर वेन्यू, टाइमिंग और टिकट बुकिंग से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

इस साल New Delhi World Book Fair (NDWBF) की शुरुआत 10 फरवरी से होने वाली है, जो कि 18 फरवरी 2024 तक चलेगा। हर साल की तरह इस साल भी इस इवेंट का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया दा रहा है। बुक फेयर पहुंचने के लिए आपको ब्लू लाइन मेट्रो पकड़कर प्रगति मैदान स्टेशन पर उतरना होगा।

Sharing a glimpse of the famous storytellers of generations as part of the 52-years’ legacy of the #NewDelhiWorldBookFair.

Meet the brilliant minds behind the most cherished stories of our times at #ndwbf2024 from February 10th–18th. #बहुभाषीभारत #MultilingualIndia. pic.twitter.com/LCni8HPiQ8

— National Book Trust, India (@nbt_india) February 3, 2024