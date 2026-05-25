गर्मी के मौसम में अगर आप अपने घर के लिए नया कूलर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर न केवल आपका कमरा जल्द से जल्द ठंडा हो जाएगा बल्कि बिजली की खपत भी कम होगी और आपका बिजली का बिल भी कम रहेगा। AC खरीदे वक्त अक्सर लोग Rating का ध्यान रखते हैं। मार्केट में 1 से 5 रेटिंग एसी खरीद के लिए उपलब्ध हैं। 1 स्टार मतलब ज्यादा बिजली खाने वाला एसी और 5 स्टार मतलब कम बिजली खपत वाला एसी। हालांकि, कूलर लेते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते और अंजाने में ऐसा कूलर घर ले आते हैं, जो कूलिंग तो करेगा लेकिन कूलिंग के साथ-साथ आपके बिजली बिल को बढ़ाकर आपका सिर दर्द भी बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल में उन 5 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको कम बिजली खाने वाले कूलर का चयन करने में मदद करेंगी। अगर आप इन टेक्निकल फीचर्स पर नजर रखें, तो आप अपने घर के लिए बेस्ट कूलर का चयन कर सकते हैं। और पढें: गर्मियों में कूलर लगाने से पहले ये काम जरूर करें, वरना नहीं मिलेगी ठंडी हवा!

Blower vs Fan

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मार्केट में 2 तरह के कूलर आते हैं, जिसमें Fan Cooler और Blower Cooler शामिल होते हैं। पंखे वाले कूलर की बात करें, तो यह कूलर के अंदर मौजूद फैन कूलिंग पैड्स की हवा को बाहर फेंकता है, जिससे पूरे कमरे में कूलिंग मिलती है। वहीं, दूसरी ओर ब्लोअर सिर्फ एक दिशा में तेज हवा देता है। ब्लओर से आने वाली हवा का दवाब काफी ज्यादा होता है। अगर आप कम बिजली खपत वाले कूलरी की तलाश कर रहे हैं, तो ब्लोअर की तुलना में फैन वाला कूलर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। यह कम बिजली की खपत करके आपको शानदार कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। और पढें: Cooler की कूलिंग बढ़ा देंगे ये तरीके, अभी अपनाएं

Motor Wattage

कूलर खरीदते वक्त सबसे पहले कूलर की मोटर पर ध्यान देना चाहिए। जितने ज्यादा वॉट की मोटर होगी, उतनी ज्यादा बिजली की खपत कूलर करेगा। एक समान्य कूलर 100 से 250W मोटर के साथ आता है, जो कि 0.1 या फिर 0.2 यूनिट प्रति घंटा बिजली खाता है। आपको बता दें, यह 1.5 टन AC की तुलना में 5 से 7 गुना कम बिजली की खपत होती है। छोटे कमरे के लिए 100 से 150W मोटर सही रहती है। बड़े कमरे के लिए आपको 250W तक की मोटर वाला कूलर ले सकते हैं।

Copper Winding

वॉट के अलावा, हमेशा ऐसा कूलर लेना चाहिए जिसकी मोटर Copper Winding के साथ आती हों। कॉपर वाइंडिंग मोटर एल्यूमीनियम मोटर की तुलना में में ज्यादा लंबे समय तक चलती है। इसी के साथ इस तरह की मोटर बिजल खपत भी कम करती हैं।

Honeycomb Pads

पुराने समय में घास वाले कूलर आया करते थे, लेकिन अब मार्केट में हनीकॉम्ब पैड वाले कूलर आने लगे हैं। ये हनीकॉम्ब पैड वाले पानी को अच्छी तरह से सोखते हैं और लंबे समय तक कमरे में ठंडी हवा देते हैं।

Water Tank Size

Add Techlusive as a Preferred Source

कूलर खरीदते वक्त अपने कमरे व वॉटर टैंक साइज को भी ध्यान रखना जरूरी है। अक्सर लोग गलत साइज के कूलर खरीद लेते हैं, जिससे कमरे में ठंडक काफी देर में होती है और बिजली की खपत काफी ज्यादा होती है। छोटे कमरे के लिए 15 से 20 लीटर वॉटर टैंक बेस्ट रहता है। वहीं, बड़े कमरे के लिए 40 से 50 लीटर वॉटर टैंक वाला कूलर खरीदना चाहिए। यदि आप बड़े कमर में छोटे टैंक वाला कूलर लगाते हैं, तो बिजली की बर्बादी तो होती ही है और कमरा ठंडा होने में भी काफी समय लगता है।