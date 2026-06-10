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पंखा हो गया है स्लो? नया खरीदने से पहले जरूर चेक करें ये 5 चीजें

गर्मियों में अगर आपका सीलिंग फैन पहले जितनी तेज हवा नहीं दे रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर धीमा पंखा खराब नहीं होता। कई बार छोटी-छोटी तकनीकी समस्याएं इसकी स्पीड कम कर देती हैं, नया पंखा खरीदने से पहले इन 5 जरूरी चीजों की जांच कर लें। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 10, 2026, 02:02 PM (IST)

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गर्मियों में सीलिंग फैन घर का सबसे जरूरी उपकरण बन जाता है, लेकिन कई बार पुराना पंखा धीरे-धीरे चलने लगता है और कम हवा देने लगता है। ऐसे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब नया पंखा खरीदने का समय आ गया है, हालांकि हर बार समस्या पंखे के खराब होने की नहीं होती। कई बार कमजोर कैपेसिटर, खराब रेगुलेटर, धूल से भरे ब्लेड, टेढ़े ब्लेड या घिसे हुए बेयरिंग जैसी छोटी-छोटी वजहें इसकी स्पीड कम कर देती हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर समस्याएं कम खर्च में ठीक हो सकती हैं। नया पंखा खरीदने से पहले इन 5 सामान्य कारणों की जांच जरूर कर लें।

रेगुलेटर की जांच करें

कई बार समस्या फैन में नहीं बल्कि उसके रेगुलेटर में होती है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर खराब होने पर फैन को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाता, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। अगर आपका फैन ज्यादा पुराना नहीं है लेकिन फिर भी धीरे चल रहा है, तो रेगुलेटर की जांच करवाएं। जरूरत पड़ने पर नया रेगुलेटर लगाने से फैन की स्पीड फिर से सामान्य हो सकती है।

कैपेसिटर बदलें

सीलिंग फैन की स्पीड कम होने की सबसे आम वजह कमजोर कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर फैन को स्टार्ट करने और सही स्पीड से चलाने में मदद करता है। जब यह खराब या कमजोर हो जाता है, तो फैन धीरे-धीरे घूमने लगता है और पहले जैसी हवा नहीं देता। अगर फैन बिना ज्यादा आवाज के घूम रहा है लेकिन स्पीड बहुत कम है, तो कैपेसिटर बदलने से समस्या ठीक हो सकती है। यह पार्ट काफी सस्ता होता है और आसानी से किसी इलेक्ट्रिकल दुकान पर मिल जाता है।

फैन के ब्लेड साफ करें

फैन के ब्लेड पर जमा धूल और गंदगी भी उसकी स्पीड पर असर डाल सकते हैं। धूल की मोटी परत ब्लेड का वजन बढ़ा देती है, जिससे मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और हवा का फ्लो कम हो जाता है। नियमित रूप से ब्लेड साफ करने से फैन बेहतर स्पीड से चलता है और कमरे में हवा भी अच्छी तरह फैलती है। गर्मियों में महीने में कम से कम एक बार फैन की सफाई जरूर करनी चाहिए।

बेयरिंग में लुब्रिकेशन करें

अगर फैन से चरमराने या घिसने जैसी आवाज आ रही है, तो उसकी बेयरिंग में तेल की कमी हो सकती है। सूखी या गंदी बेयरिंग फैन की स्पीड को धीमा कर देती है और मोटर पर अतिरिक्त दबाव डालती है। ऐसे में कुछ बूंदें लुब्रिकेंट ऑयल डालने से फैन फिर से स्मूद तरीके से घूम सकता है, हालांकि अगर बेयरिंग ज्यादा खराब हो चुकी है, तो उसे बदलवाने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद लेनी चाहिए।

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ब्लेड की कंडीशन जांचें

अगर फैन के ब्लेड टेढ़े या असंतुलित हो गए हैं, तो फैन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। सफाई के दौरान ब्लेड हल्के से मुड़ सकते हैं, जिससे फैन हवा कम देता है। अगर आपको लगे कि फैन की हवा पहले जैसी नहीं रही, तो दूर से देखकर जांचें कि सभी ब्लेड एक समान स्थिति में हैं या नहीं। जरूरत पड़ने पर उन्हें सावधानी से सही किया जा सकता है।