3-Star vs 5-Star AC रोज 8–10 घंटे AC चलाएंगे तो इतना आएगा महीने का बिजली बिल

गर्मी का मौसम शुरू होते ही घरों में AC का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है। तेज धूप और बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए लोग रोजाना 8 से 10 घंटे तक AC चलाते हैं, लेकिन ठंडक के साथ-साथ बिजली का बिल भी बढ़ता है, जो कई बार लोगों को परेशान कर देता है। ऐसे में अगर आप 1.5 टन का AC इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि इसका आपके महीने के बजट पर कितना असर पड़ेगा। AC का खर्च उसके स्टार रेटिंग, यूज के घंटे और उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। और पढें: Best 1 Ton AC with 5 Star rating: 1 टन वाले बेस्ट एसी, दिनभर चलाने पर भी बिजली का बिल आएगा कम!

1.5 Ton में 3-Star AC का कितना बिल आएगा?

अगर 1.5 टन के 3-Star AC की बात करें, तो यह आमतौर पर हर घंटे करीब 1.5 से 1.7 यूनिट बिजली खपत करता है, अगर आप इसे रोजाना 10 घंटे चलाते हैं, तो यह लगभग 15 से 17 यूनिट बिजली रोज खर्च करेगा, पूरे महीने (30 दिन) में यह खपत करीब 500 से 510 यूनिट तक पहुंच सकती है, अगर बिजली का रेट 8 रुपये प्रति यूनिट मानें, तो आपका मासिक बिल लगभग 4000 रुपये से ज्यादा हो सकता है, यानी नियमित इस्तेमाल करने पर 3-Star AC आपके बिजली बिल को काफी बढ़ा सकता है। और पढें: रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, तत्काल टिकट लेने के लिए शुरू हुई नई व्यवस्था

5-Star AC का कितना बिल आएगा?

वहीं 1.5 टन का 5-Star AC ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है और कम बिजली में बेहतर कूलिंग देता है। यह आमतौर पर हर घंटे करीब 1.2 यूनिट बिजली खर्च करता है, अगर इसे रोजाना 8 घंटे चलाया जाए तो यह करीब 9 से 10 यूनिट बिजली खर्च करेगा। महीने में इसकी कुल खपत लगभग 280 से 300 यूनिट के बीच रहती है, जिससे आपका बिजली बिल करीब 2300 रुपये तक आ सकता है। इस तरह 5-Star AC, 3-Star AC के मुकाबले लगभग 40–45% तक बिजली की बचत कर सकता है। और पढें: Amazon: जून-जुलाई की भीषण गर्मी में आपके कमरे को कश्मीर बना देंगे ये AC, कीमत 35 हजार से कम

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AC चलाते समय बिजली का बिल कम करने के आसान तरीके क्या हैं?

अगर आप AC का इस्तेमाल करते हुए बिजली बिल कम रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान टिप्स अपनाना बहुत जरूरी है, जैसे कि AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखें क्योंकि इससे बिजली की खपत कम होती है। हमेशा दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें ताकि ठंडी हवा बाहर न जाए। समय-समय पर AC के फिल्टर साफ करें और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले AC का इस्तेमाल करें, जो कम बिजली में बेहतर परफॉर्मेंस देता है।