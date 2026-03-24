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पुराना Laptop बेचने से पहले जरूर करें ये काम, नहीं तो पड़ेगा पछताना

फोन की तरह लैपटॉप भी आज के समय में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। इसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल सेव करने से लेकर ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफिस का वर्क तक कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप बेचने जा रहे हैं, तो नीचे कुछ बाते बताई गई हैं, जिनका ध्यान आपको जरूर रखना है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 24, 2026, 03:30 PM (IST)

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आपका लैपटॉप पुराना हो गया है और आप नया लेने के लिए उसे बचने जा रहे हैं, तो रुक जाएं, क्योंकि लैपटॉप एक ऐसा डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं। इसमें हमारी फोटो, वीडियो और बैंक डिटेल जैसा पर्सनल डेटा स्टोर होता है। यदि ये डेटा गलत हाथों में चला जाए, तो हमें प्राइवेसी खतरे में आ सकती है और हमें बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए हम आपको यहां कुछ काम बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको लैपटॉप सेल करने से पहले करना है। इससे आप पूरी तरह सेफ रहेंगे और डेटा भी लीक नहीं होगा। news और पढें: Laptop चार्ज करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो होगा बहुत नुकसान

डेटा बैकअप

पुराना लैपटॉप सेल करने से पहले अपने डेटा का बैकअप बना लें। इसके लिए आप क्लाउड और एक्सटर्नल हार्डवेयर का उपयोग कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और लीक होने की संभावना भी न के बराबर हो जाएगी। news और पढें: आपके लैपटॉप में दिख रहे ये 4 संकेत, समझ लें आ गया नया खरीदने का समय

ब्राउजर हिस्ट्री और पासवर्ड

ब्राउजर हिस्ट्री और पासवर्ड अहम डेटा में से एक हैं। लैपटॉप बेचने से पहले ब्राउजर हिस्ट्री व पासवर्ड को डिलीट करना न भूलें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इससे आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है और आप मुश्किल में आ सकते हैं। news और पढें: Apple जल्द लॉन्च कर सकता है अपना सबसे प्रीमियम लैपटॉप MacBook Ultra, पहली बार मिलेगी OLED स्क्रीन और टच सपोर्ट

हिडन फाइल

लैपटॉप सेल करने से पहले माय कंप्यूटर सेक्शन में जाकर फोल्डर चेक करें। यदि कोई फाइल मिलती है, तो उसे डिलीट कर दें या फिर पैन ड्राइव में ट्रांसफर कर लें। इसके साथ Recycle Bin को भी पूरी तरह से खाली कर दें। इससे सिस्टम खाली हो जाएगा और डेटा चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा।

फैक्टरी रीसेट

पुराना लैपटॉप बेचने से पहले उसे फैक्टरी रीसेट जरूर करें। इससे आपके लैपटॉप में मौजूद डेटा एवं फाइल पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। इससे डेटा चोरी होने का रिस्क भी कम हो जाएगा। हालांकि, रीसेट करने से पहले अपने डेटा का बैकअप जरूर लें।

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सॉफ्टवेयर

कई सॉफ्टवेयर ऐसी तकनीक के साथ आते हैं, जो खुद ब खुद लैपटॉप में लॉक हो जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को डिलीट या ट्रांसफर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो उन्हें डिएक्टिवेट कर दें या फिर दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर दें। इससे आपका डेटा बचा रहेगा।