Vodafone idea के सुपरहीट प्लान, अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेगा OTT बिल्कुल Free

Vodafone idea जानी-मानी टेलीकॉम कंपनी है। इसके पोर्टफोलियो में प्रीपेड की तरह पोस्टपेड प्लान की भी अच्छी-खासी रेंज है। इन प्लान में फ्री वॉइस कॉलिंग और हाई-स्पीड डेटा ही नहीं बल्कि OTT ऐप का एक्सेस फ्री में दिया जा रहा है, जिससे यूजर्स की बोरियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम आपको इस आर्टिकल में Vi के पोस्टपेड प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके बजट में फिट होंगे और जबरदस्त बेनेफिट्स मिलेंगे। और पढें: डेली 2GB डेटा वाला खास प्लान, फ्री मिल रहा Amazon Prime

Vodafone idea Postpaid Plans

451 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन आइडिया का यह सबसे किफायती पोस्टपेड प्लान है। इस प्लान में 50GB डेटा दिया जा रहा है, जिससे यूजर बिना रुकावट के इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। इसमें रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा भी मिलेगा। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए असीमित कॉलिंग दी जा रही है। इसके साथ 3000 SMS भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं JioHotstar और SonyLiv जैसे ओटीटी ऐप का एक्सेस फ्री में दिया जा रहा है। हालांकि, यूजर्स को इन दोनों में से किसी एक चुनना होगा। वहीं, गेमर्स के लिए Vi Games का एक्सेस दिया जा रहा है। और पढें: Vi का 30 दिन चलने वाला प्लान, मिलेंगे ये बेनेफिट्स

551 रुपये वाला प्लान

वीआई के इस पोस्टपेड प्लान में 90GB डेटा मिल रहा है। इसमें Night Binge के तहत रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। इसमें Vi गेम्स की सुविधा मिल रही है। मनोरंजन के लिए Amazon Prime, JioHotstar और Sony LIV भी ऑफर किया जा रहा है, जिनमें से यूजर्स को सिर्फ दो ओटीटी का चयन करना होगा। इसके अलावा, प्लान में फ्री वॉइस कॉलिंग, SMS और 1 साल के लिए Swiggy और Norton की मेंबरशिप दी जा रही है।

ऊपर वाले प्लान की तरह इस पोस्टपेड प्लान में भी Vi Games का एक्सेस दिया जा रहा है। इसके जरिए यूजर्स वीआई ऐप पर मल्टीप्लेयर गेम मुफ्त में खेल सकते हैं।

751 रुपये वाला प्लान

यह कंपनी का सबसे महंगा पोस्टपेड प्लान है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए 150GB डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ नाइट बिंज के तहत अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जा रहा है, जिसका उपयोग रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जा सकेगा। इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 3000 SMS भी मिलेंगे।

एंटरटेनमेंट व डेटा प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर इस पोस्टपेड प्लान के साथ Amazon Prime, JioHotstar, Sony LIV, Swiggy, EazyDiner और Norton का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, लेकिन यूजर्स को इन बेनेफिट्स में किन ही 3 ऐप को चुनना होगा।

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कहां मिलेंगे प्लान ?

वोडाफोन आइडिया के पोस्टपेड प्लान कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर मौजूद है। इन प्लान को ऑफिशियल स्टोर पर जाकर भी खरीदा जा सकता है।