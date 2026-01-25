Jio Vs Airtel Vs Vodafone Idea: ये तीनों ही भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की तीन दिग्गज कंपनियां हैं। तीनों ही कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कई शानदार व किफायती रिचार्ज प्लान लेकर आती है। हालांकि, इन प्लान्स में मिलने वाले बेनेफिट्स इन्हें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं। कुछ कंपनियां अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में सस्ते रिचार्ज प्लान तो लाती हैं, लेकिन उनमें मिलने वाले बेनेफिट्स कम से कम होते हैं। वहीं, दूसरी ओर कुछ कंपनियां कम दाम में अन्य टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में अच्छे बेनेफिट्स प्रोवाइड करती हैं। आज हम आपको यही अंतर इस आर्टिकल में दिखाने जा रहे हैं। और पढें: Jio Vs Airtel Vs Vodafone idea: 300 से कम के बेस्ट प्लान, पर्याप्त डेटा के साथ मिलेगी फ्री कॉलिंग

आज हम आपको Jio-Airtel-Vi के एक-जैसी कीमत वाले रिचार्ज प्लान की जानकारी देंगे। ये प्लान कीमत में भले ही एक-जैसे हों, लेकिन इनके बेनेफिट्स इन्हें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं। तीनों ही कंपनियां 299 रुपये का एक बेसिक रिचार्ज प्लान लेकर आती है। यहां जानें कौन-सी कंपनी आपको 299 रुपये में ज्यादा बेहतर बेनेफिट्स प्रोवाइड करती है।

Jio Vs Airtel Vs Vodafone Idea

Jio Rs 299 Plan: जियो कंपनी 299 रुपये का रिचार्ज प्लान लेकर लाती है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन तक की है। प्लान में आपको डेली 1.5GB डेटा का एक्सेस मिलता है। 30 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से जियो का प्लान आपको कुल मिलाकर 42GB डेटा का एक्सेस देगा। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली 100 फ्री SMS की सुविधा मिलती है।

Airtel Rs 299 Plan: एयरटेल कंपनी भी अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में 299 रुपये का रिचार्ज प्लान लेकर लाती है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन तक की है। बेनेफिट्स की बात करें, तो प्लान में आपको डेली 1GB डेटा का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली 100 फ्री SMS बेनेफिट्स शामिल है।

Vi Rs 299 Plan: वोडाफोन आइडिया कंपनी भी 299 रुपये का रिचार्ज प्लान लेकर लाती है। इस प्लान की वैलिडिटी भी 28 दिन तक की ही है। प्लान में आपको डेली 2GB डेटा का एक्सेस मिलता है। 28 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से वीआई के प्लान में आपको कुल मिलाकर 56GB डेटा का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली 100 फ्री SMS बेनेफिट्स मिलते है।